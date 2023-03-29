Зеленский пригласил Си Цзиньпина в Украину

Владимир Зеленский направил приглашение главе Китая Си Цзиньпину посетить Украину. Об этом Президент Украины сообщил в интервью Associated Press.

Президент заявил, что с начала полномасштабного вторжения России не контактировал с китайским лидером. Поэтому он хотел бы, чтобы Си Цзиньпин посетил Украину.

"Мы готовы увидеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше года, у нас не было контактов", – сказал Зеленский.

25 марта 2023 года Зеленский в интервью японскому изданию заявил, что дал сигнал по дипломатическим каналам о желании поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином, но не получил обратного предложения.

Ранее американские издания сообщали, что Си Цзиньпин после встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Москве намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что у организации разговора президента Украины Владимира Зеленского и лидера Китая Си Цзиньпина есть определенные сложности. По его словам, трудности этих переговоров связаны с тем, что у Китая нет четкой позиции относительно своего участия в урегулировании войны РФ против Украины. "Есть вопрос в том, что Китай еще не нашел своего нового политического места. То есть, хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования между Россией и Украиной или все-таки он будет осторожно стоять в стороне. Китай для себя, как я понимаю, еще этого не выяснил", – высказался советник руководителя ОП.

Отметим, что на прошлой неделе (20-22 марта 2023 г.) Си Цзиньпинь приезжал в Москву, впрочем визит китайского лидера завершился без объявления готовности оказать РФ военную помощь. После 4,5-часовых переговоров лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление, в котором отметили, что отношения их стран не являются военно-политическим союзом, не носят блоковый и конфронтационный характер и не направлены против третьих стран. Во время пребывания в Москве Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай в этом году.

Отметим, что встреча состоялась сразу после того, как 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского лидера. Путина подозревают в незаконном принудительном перемещении украинских детей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что эта встреча свидетельствует о намерении Пекина обеспечить "дипломатическое прикрытие" для российских преступлений в Украине и что Китай не видит роли в привлечении Кремля к ответственности за зверства, совершенные в Украине.

По словам аналитиков, после визита в Россию китайский лидер не выразил прямой поддержки войны президента России Владимира Путина, но не стал заявлять и о ее прекращении. Си Цзиньпин и Владимир Путин нацелились на формирование нового мирового порядка. Лидер Китая почти не упомянул о войне и заявил, что Китай занимает "беспристрастную позицию". Поэтому не было никаких признаков того, что Си попытался сыграть роль миротворца.