Подоляк рассказал, что мешает организации разговора Зеленского и Си Цзиньпина

Разговор президента Украины Владимира Зеленского и лидера Китая Си Цзиньпина планируется, но в его организации есть определенные сложности. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"В планах (разговор, – ред.) есть. Организационно занимаются и Офис президента, и МИД [...] Инициативно мы предлагаем, потому что кроме президента Зеленского сегодня объяснить последствия неправильной финализации войны практически некому, потому что президент достаточно четко расставляет все акценты и среди наших партнеров, и, в частности, среди нейтральных стран", – высказался Подоляк.

По его словам, трудности в организации этих переговоров связаны с тем, что у Китая нет четкой позиции относительно своего участия в урегулировании войны РФ против Украины.

"Есть вопрос того, что Китай еще не нашел своего нового политического места. То есть, хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования между Россией и Украиной или все-таки он будет осторожно стоять в стороне. Китай для себя, как я понимаю, еще этого не выяснил", – высказался советник руководителя ОП.

Напомним, что 20 марта глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Это был первый визит Си Цзиньпина в Россию после начала полномасштабной агрессии против Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что эта встреча свидетельствует о намерении Пекина обеспечить "дипломатическое прикрытие" для российских преступлений в Украине.

The Wall Street Journal писало, что Си Цзиньпин намерен провести разговор с Володмиром Зеленским после визита в Москву. Спикер президента Украины Сергей Никифоров отмечал, что работа по подготовке разговора продолжается, но конкретных договоренностей нет.