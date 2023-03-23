Подоляк розповів, що заважає організації розмови Зеленського й Сі Цзіньпіна

Розмова президента України Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна планується, але в її організації є певні складнощі. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"У планах (розмова, – ред.) є. Організаційно займаються й Офіс президента, і МЗС [...] Ініціативно ми пропонуємо, тому що крім президента Зеленського сьогодні пояснити наслідки неправильної фіналізації війни практично нікому, тому що президент доволі чітко розставляє всі акценти й серед наших партнерів, і, зокрема, серед нейтральних країн", – висловився Подоляк.

За його словами, труднощі в організації цих переговорів пов'язані з тим, що Китай не має чіткої позиції щодо своєї участі в урегулюванні війни РФ проти України.

"Є питання того, що Китай іще не знайшов свого нового політичного місця. Тобто, чи хоче він на себе взяти питання врегулювання між Росією й Україною, чи все-таки він буде обережно стояти осторонь. Китай для себе, як я розумію, ще цього не з'ясував", – висловився радник керівника ОП.

Нагадаємо, що 20 березня очільник КНР Сі Цзіньпін прибув у Москву й зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. Це був перший візит Сі Цзіньпіна в Росію після початку її повномасштабної агресії проти України. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що ця зустріч свідчить про намір Пекіна забезпечити "дипломатичне прикриття" для російських злочинів в Україні.

The Wall Street Journal писало, що Сі Цзіньпін планує провести розмову з Володмиром Зеленським після візиту в Москву. Речник президента України Сергій Никифоров зазначав, що робота щодо підготовки розмови триває, але конкретних домовленостей немає.