Зеленський запросив Сі Цзіньпіна до України

Володимир Зеленський надіслав запрошення голові Китаю Сі Цзіньпіну відвідати Україну. Про це Президент України повідомив в інтерв’ю Associated Press.

Президент заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії не контактував з китайським лідером. Тому він хотів би, щоб Сі Цзіньпін відвідав Україну.

"Ми готові побачити його тут. Я хочу поговорити з ним. Я контактував з ним перед повномасштабною війною. Але за весь цей рік, більше року, у нас не було контактів", – сказав Зеленський.

25 березня 2023 року Зеленський в інтерв’ю японському виданню заявив, що дав сигнал дипломатичними каналами про бажання поговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, але не отримав зворотної пропозиції.

Раніше американські видання повідомляли, що Сі Цзіньпін після зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним у Москві планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що в організації розмови президента України Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна є певні складнощі. За його словами, труднощі цих переговорів пов'язані з тим, що Китай не має чіткої позиції щодо своєї участі в урегулюванні війни РФ проти України. "Є питання того, що Китай іще не знайшов свого нового політичного місця. Тобто, чи хоче він на себе взяти питання врегулювання між Росією й Україною, чи все-таки він буде обережно стояти осторонь. Китай для себе, як я розумію, ще цього не з'ясував", – висловився радник керівника ОП.

Зазначимо, що минулого тижня (20-22 березня 2023 року) Сі Цзіньпінь приїжджав до Москви, втім візит китайського лідера завершився без оголошення готовності надати РФ військову допомогу. Після 4,5-годинних переговорів лідери Росії і Китаю Володимир Путін і Сі Цзіньпін зробили спільну заяву, в якій зазначили, що відносини їхніх країн не є військово-політичним союзом, не мають блокового і конфронтаційного характеру і не спрямовані проти третіх країн. Під час перебування в Москві Сі Цзіньпін запросив Путіна відвідати цього року Китай.

Зауважимо, що зустріч відбулася одразу ж після того, як 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського лідера. Путіна підозрюють у незаконному примусовому переміщенні українських дітей.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що ця зустріч свідчить про намір Пекіна забезпечити "дипломатичне прикриття" для російських злочинів в Україні і що Китай не вбачає ролі в притягненні Кремля до відповідальності за звірства, скоєні в Україні.

За словами аналітиків, після візиту до Росії китайський лідер не висловив прямої підтримки війни президента Росії Володимира Путіна, але не став заявляти і про її припинення. Сі Цзіньпін і Володимир Путін націлилися на формування нового світового порядку. Лідер Китаю майже не згадав про війну і заявив, що Китай займає "неупереджену позицію". Тому не було жодних ознак того, що Сі спробував зіграти роль миротворця.