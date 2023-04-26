Зеленский провел переговоры с Си Цзиньпином: о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином впервые с начала полномасштабной войны.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"У меня был длинный и содержательный телефонный разговор с президентом Си Цзиньпином. Считаю, что этот звонок, а также назначение посла Украины в Китае дадут мощный толчок для развития наших двусторонних отношений", - прокомментировал глава государства.

Информацию подтвердила китайская сторона. Генеральный директор информационного департамента МИД КНР Хуа Чуньин в Twitter рассказала, какие главные тезисы озвучил Си Цзиньпин.

По результатам переговоров стороны договорились, что Китай отправит специального представителя китайского правительства по Евразии в Украину для углубленного общения со всеми сторонами относительно "политического урегулирования ситуации в Украине". Лидер Китая отметил, что КНР уже отправляла несколько партий гуманитарной помощи и будет продолжать это делать.

Позиция Китая в вопросе войны России против Украины

Относительно войны, которую китайская сторона назвала "украинским кризисом", лидер КНР сказал, что "всегда стоит на стороне мира". Его основная позиция состоит в содействии мирным переговорам.

"Китай последователен и ясен в своей готовности развивать двусторонние отношения с Украиной. Обе стороны должны продолжать традиции взаимного уважения и искренности, а также развивать стратегическое партнерство между Китаем и Украиной", - цитирует МИД Цзиньпина.

В ходе беседы с Президентом Украины лидер Китая отметил, что считает диалог и переговоры – "единственным жизнеспособным путем продвижения вперед".

Офис Президента Украины пока не сообщал подробностей о том, какие темы поднимал Зеленский во время диалога с китайским коллегой. В то же время руководитель ОП Андрей Ермак уже назвал переговоры "важным диалогом".

Напомним, в марте 2023 года Зеленский приглашал Си Цзиньпина в гости. Тогда на этот вопрос пресс-служба внешнеполитического ведомства Китая высказалась неопределенно.

В ОП объясняли, что в организации разговора президента Украины Владимира Зеленского и лидера Китая Си Цзиньпина есть определенные сложности.

Ранее Цзиньпин посещал РФ. По словам аналитиков, после этого китайский лидер не выразил прямой поддержки войны президента России Владимира Путина, но не стал заявлять и о ее прекращении.