В Китае некоторым компаниям запретили покупать микросхемы американского производителя: в чем причина

Регулятор киберпространства Китая (CAC) заявил, что продукты американского производителя чипов Micron Technology Inc якобы не прошли проверку безопасности сети, поэтому операторам ключевой инфраструктуры запретили покупать микросхемы у компании.

Об этом сообщила пресс-служба управления.

"Эти проблемы могут поставить под угрозу цепочку поставок критически важной информационной инфраструктуры Китая и угрожать национальной безопасности", - заявил регулятор.

Решения могут распространяться на сектора, начиная от телекоммуникаций до транспорта и финансов, ведь к критической инфраструктуре могут отнести широкий круг объектов.

Micron сообщила, что получила уведомление от CAC о завершении проверки продукции компании, продаваемой в Китае. Компания намерена продолжить дискуссию с китайскими властями.

Заметим, что в открытом доступе CAC не предоставила подробностей об обнаруженных рисках и о том, на какие продукты Micron повлияет решение регулятора.

Напомним, ранее США ввели ряд мер контроля за экспортом технологий производства чипов в Китай из-за опасений, что они могут быть использованы для производства чипов для военных целей.

В то же время Китай работает над пакетом поддержки своей полупроводниковой промышленности стоимостью более 1 триллиона юаней ($143 млрд), чтобы обеспечить страну чипами и противодействовать шагам США, направленным на замедление ее технологического прогресса.