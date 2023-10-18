Акції Nvidia впали, оскільки США обмежили експорт чипів до Китаю

Адміністрація Байдена оголосила про нові обмеження на експорт передових чипів до Китаю. Ці обмеження спрямовані на те, щоб закрити лазівки, які стали очевидними після того, як США оголосили про обмеження експорту мікросхем у жовтні минулого року.

Про це повідомляє ВВС.

Ці обмеження були розроблені, щоб перешкодити китайським військовим імпортувати передові напівпровідники чи обладнання.

Повідомляється, що під обмеження потрапили і чипи американської компанії Nvidia. ЇЇ акції впали на 4,7%, а санкції також вдарили по Advanced Micro Devices і Intel.

У заяві Nvidia заявила, що нові експортні обмеження заблокують продажі двох високоякісних чипів штучного інтелекту, які вона створила для китайського ринку - A800 і H800. Також буде заблоковано і один із ігрових чипів.

Хоча обмеження також впливають на інших виробників чипів, аналітики вважають, що найбільше постраждає саме Nvidia, оскільки на Китай припадає до 25% її доходів від продажів мікросхем.

Видання пише, що американські виробники мікросхем обурені такими заходами і вважають їх "надто широкими" та таким, що ризикують завдати шкоди виробникам напівпровідників США, оскільки вони спонукають закордонних клієнтів шукати в іншому місці.

США запровадили низку заходів контролю за експортом технологій виробництва чіпів до Китаю через побоювання, що вони можуть бути використані для виробництва чіпів для військових цілей.

Водночас Китай працює над пакетом підтримки своєї напівпровідникової промисловості вартістю понад 1 трильйон юанів ($143 млрд), щоб забезпечити країну чіпами та протидіяти крокам США, спрямованим на уповільнення її технологічного прогресу.

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