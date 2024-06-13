Apple стал первым мировым брендом, стоимость которого превысила $1 трлн

Американская технологическая компания Apple стала первым мировым брендом, стоимость которого превысила $1 трлн. Это на 15% больше показателей прошлого года.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на глобальный рейтинг BrandZ от Kantar.

Отмечается, что по состоянию на 2024 год компания Apple третий год подряд удерживает титул самого дорогого бренда в мире, после нее следует Google – $753 млрд и Microsoft – $713 млрд.

"Apple стабильно умеет предлагать продукты, услуги и обмен сообщениями, что вызвало резонанс у потребителей, создавая сильную приверженность бренду", - подчеркнул аналитик Counterpoint Варун Мишра.

Apple опередил и компанию Nvidia, занимающуюся производством чипов с искусственным интеллектом. На волне популярности искусственного интеллекта и бума спроса на микросхемы Nvidia впервые вошли в список 10 самых дорогих брендов в мире.

"Nvidia теперь является общедоступным брендом, поскольку ее чипы графического процессора являются новым золотом и нефтью в мире технологий", – отметил аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз.

Стоимость бренда подскочила более чем к $200 млрд по сравнению с 2023 годом, что сделало Nvidia шестым самым дорогим брендом.

Оракул, предлагающий облачные сервисы на основе ИИ, также дебютировал в топ-10 Kantar на девятом месте. Стоимость бренда подскочила на 58% до $145 млрд.

Напомним, в начале июня капитализация производителя чипов с искусственным интеллектом Nvidia превысила отметку в $3 трлн и обогнала Apple. Теперь Nvidia – это вторая по стоимости компания в мире после Microsoft.

Источник фото: ua.depositphotos.com