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Apple став першим світовим брендом, вартість якого перевищила $1 трлн
Американська технологічна компанія Apple стала першим світовим брендом, вартість якого перевищила $1 трлн. Це на 15% більше за показники минулого року.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на глобальний рейтинг BrandZ від Kantar.
Зазначається, що станом на 2024 рік компанія Apple третій рік поспіль утримує титул найдорожчого бренду в світі, після неї йде Google - $753 млрд і Microsoft - $713 млрд.
"Apple стабільно вміє пропонувати продукти, послуги та обмін повідомленнями, що викликало резонанс у споживачів, створюючи сильну прихильність до бренду", - підкреслив аналітик Counterpoint Варун Мішра.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Apple випередив і компанію Nvidia, яка займається виробництвом чіпів зі штучним інтелектом. На хвилі популярності штучного інтелекту та буму попиту на мікросхеми Nvidia вперше увійшла до списку 10 найдорожчих брендів у світі.
"Nvidia тепер є загальнодоступним брендом, оскільки її чіпи графічного процесора є новим золотом і нафтою у світі технологій", - зауважив аналітик Wedbush Securities Ден Айвз.
Вартість бренду підскочила до понад $200 млрд порівняно з 2023 роком, що зробило Nvidia шостим найдорожчим брендом.
Оракул, який пропонує хмарні сервіси на основі ШІ, також дебютував у топ-10 Kantar на дев’ятому місці. Вартість бренду підскочила на 58% до $145 млрд.
Нагадаємо, на початку червня капіталізація виробника чіпів зі штучним інтелектом Nvidia перевищила позначку в $3 трлн і обігнала Apple. Тепер Nvidia - це друга за вартістю компанія в світі після Microsoft.
Джерело фото: ua.depositphotos.com