Apple став першим світовим брендом, вартість якого перевищила $1 трлн

Американська технологічна компанія Apple стала першим світовим брендом, вартість якого перевищила $1 трлн. Це на 15% більше за показники минулого року.

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Про це повідомляє Reuters із посиланням на глобальний рейтинг BrandZ від Kantar.

Зазначається, що станом на 2024 рік компанія Apple третій рік поспіль утримує титул найдорожчого бренду в світі, після неї йде Google - $753 млрд і Microsoft - $713 млрд.

"Apple стабільно вміє пропонувати продукти, послуги та обмін повідомленнями, що викликало резонанс у споживачів, створюючи сильну прихильність до бренду", - підкреслив аналітик Counterpoint Варун Мішра.

Apple випередив і компанію Nvidia, яка займається виробництвом чіпів зі штучним інтелектом. На хвилі популярності штучного інтелекту та буму попиту на мікросхеми Nvidia вперше увійшла до списку 10 найдорожчих брендів у світі.

"Nvidia тепер є загальнодоступним брендом, оскільки її чіпи графічного процесора є новим золотом і нафтою у світі технологій", - зауважив аналітик Wedbush Securities Ден Айвз.

Вартість бренду підскочила до понад $200 млрд порівняно з 2023 роком, що зробило Nvidia шостим найдорожчим брендом.

Оракул, який пропонує хмарні сервіси на основі ШІ, також дебютував у топ-10 Kantar на дев’ятому місці. Вартість бренду підскочила на 58% до $145 млрд.

Нагадаємо, на початку червня капіталізація виробника чіпів зі штучним інтелектом Nvidia перевищила позначку в $3 трлн і обігнала Apple. Тепер Nvidia - це друга за вартістю компанія в світі після Microsoft.

Джерело фото: ua.depositphotos.com