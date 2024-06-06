Nvidia обійшла Apple і стала другою найдорожчою компанією у світі

Акції Nvidia в середу зросли до рекордних значень, а капіталізація виробника чіпів зі штучним інтелектом перевищила позначку в $3 трлн і обігнала Apple. Тепер Nvidia це друга за вартістю компанія в світі після Microsoft.

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Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що акції Nvidia виросли на 5,2% до $1224,4, а ринкова капіталізація компанії склала $3,012 трильйона.

Ринкова капіталізація Apple становила $3,003 трильйона після того, як її акції зросли на 0,8%,

Як пише Reuters, в трійку найдорожчих Nvidia потрапила лише три місяці тому, коли її капіталізація перевищила $2 трлн.

Зростання ринкової вартості Nvidia вище вартості Apple знаменує собою зміни в Силіконовій долині, в якій компанія, співзасновник Стіва Джобса, домінувала з моменту запуску iPhone у 2007 році.

Microsoft, розташована в Редмонді, штат Вашингтон, залишилася найдорожчою компанією світу з $3,15 трильйонами після того, як її акції зросли на 1,9%.

«Nvidia зараз заробляє гроші на штучному інтелекті, а такі компанії, як Apple і Meta, витрачають на штучний інтелект», – сказав Джейк Долархайд, виконавчий директор Longbow Asset Management.

У 2024 році акції Nvidia зросли на 147%, а попит на її топові процесори значно перевищив пропозицію, оскільки Microsoft, Meta Platforms, Alphabet –власник Google, намагаються розвивати технології штучного інтелекту.

NVIDIA планує щороку випускати новий чип для штучного інтелекту

Щоб продовжити отримувати високі доходи, компанія планує випускати нові чіпи для ШІ щороку, пише The Verge.

До цього часу Nvidia розробляла нову архітектуру приблизно кожні два роки, представляючи Ampere у 2020 році, Hopper у 2022 році та Blackwell у 2024 році.

Чіп Hopper, відомий як H100, став улюбленцем індустрії AI, тоді як B200, що базується на архітектурі Blackwell, також здобув популярність. Ці архітектури використовуються не лише в AI, але й в ігрових та графічних процесорах для творців.

Повідомляється, що наступний чип Rubin з’явиться у 2025 році. Окрім цього, Nvidia також прискорить виробництво інших видів чипів, щоб відповідати заданій частоті.

Нагадаємо, що минулого року, після того як адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про нові обмеження на експорт передових чіпів до Китаю, під які потрапили і чипи компанії Nvidia її акції впали на 4,7%.