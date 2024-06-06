Nvidia обошла Apple и стала второй самой дорогой компанией в мире

Акции Nvidia в среду выросли до рекордных значений, а капитализация производителя чипов с искусственным интеллектом превысила отметку в $3 трлн и обогнала Apple. Теперь Nvidia это вторая по стоимости компания в мире после Microsoft.

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Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что акции Nvidia выросли на 5,2% до $1224,4, а рыночная капитализация компании составила $3,012 триллиона.

Рыночная капитализация Apple составила $3,003 триллиона после того, как ее акции выросли на 0,8%,

Как пишет Reuters, в тройку самых дорогих Nvidia попала всего три месяца назад, когда ее капитализация превысила $2 трлн.

Рост рыночной стоимости Nvidia выше стоимости Apple знаменует собой изменения в Силиконовой долине, в которой компания, соучредитель Стива Джобса, доминировала с момента запуска iPhone в 2007 году.

Microsoft, расположенная в Редмонде, штат Вашингтон, осталась самой дорогой компанией мира с $3,15 триллиона после того, как ее акции выросли на 1,9%.

"Nvidia сейчас зарабатывает деньги на искусственном интеллекте, а такие компании, как Apple и Meta, тратят на искусственный интеллект", - сказал Джейк Долархайд, исполнительный директор Longbow Asset Management.

В 2024 году акции Nvidia выросли на 147%, а спрос на ее топовые процессоры значительно превысил предложение, поскольку Microsoft, Meta Platforms, Alphabet – владелец Google пытаются развивать технологии искусственного интеллекта.

NVIDIA планирует ежегодно выпускать новый чип для искусственного интеллекта

Чтобы продолжить получать высокие доходы, компания планирует выпускать новые чипы для ИИ каждый год, пишет The Verge.

К этому времени Nvidia разрабатывала новую архитектуру примерно каждые два года, представляя Ampere в 2020 году, Hopper в 2022 году и Blackwell в 2024 году.

Чип Hopper, известный как H100, стал любимцем индустрии AI, тогда как B200, базирующийся на архитектуре Blackwell, также приобрел известность. Эти архитектуры используются не только в AI, но и игровых и графических процессорах для создателей.

Следующий чип Rubin появится в 2025 году. Кроме того, Nvidia также ускорит производство других видов чипов, чтобы соответствовать заданной частоте.

Напомним, что в прошлом году, после того как администрация президента США Джо Байдена объявила о новых ограничениях на экспорт передовых чипов в Китай, под которые попали и чипы компании. Nvidia ее акции упали на 4,7%.