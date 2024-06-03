AMD представила новые ускорители для обучения ИИ, кинув вызов для Nvidia

Американский производитель электроники AMD представил на выставке Computex в Тайбэе новейшие ускорители для обучения искусственного интеллекта, раскрыв амбициозный план развития ШИ-чипов на следующие два года, направленный на вызов лидеру отрасли Nvidia. Об этом сообщает Reuters.

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В частности, представлен новый ускоритель MI325X, который станет доступен уже в четвертом квартале 2024 года. AMD стремится конкурировать с Nvidia, которая доминирует на рынке полупроводников для нужд искусственного интеллекта, имея долю около 80%. Обе компании планируют сократить цикл выпуска новых продуктов до одного года, реагируя на потребности рынка.

Кроме MI325X, AMD представила будущие серии чипов MI350 и MI400, которые ожидаются в 2025 и 2026 годах соответственно. Ожидается, что MI350 будет в 35 раз мощнее текущей серии MI300 в выдаче ответов генеративного ИИ.

В то же время Nvidia анонсировала свою платформу следующего поколения Rubin, которая будет включать графические процессоры, центральные процессоры и сетевые чипы.

Ныне инвесторы внимательно следят за долгосрочными обновлениями от производителей чипов, чтобы оценить перспективы стремительного роста отрасли генеративного ИИ. Отмечается, что с начала 2023 года стоимость AMD выросла уже более чем вдвое, в то время как Nvidia – в 7 раз за тот же период.

AMD ожидает значительного роста продаж чипов для нужд ИИ в 2024 году (на 500 миллионов долларов до 4 миллиардов), а также анонсировала на упомянутой выставке выпуск нового поколения центральных процессоров во второй половине 2024 года.

Отмечается, что хотя компании обычно предпочитают инвестиции в микросхемы для ИИ в центрах обработки данных, некоторые процессоры AMD используются в сочетании с графическими процессорами.

AMD также представила новую архитектуру для своих нейронных процессоров (NPU), предназначенных для обработки задач на компьютерах с искусственным интеллектом. В целом производители чипов надеются, что расширение возможностей ИИ будет стимулировать рост рынка ПК после продолжительного спада. Ожидается, что компьютеры с ШИ-чипами AMD выпустят такие производители как HP и Lenovo.

Напомним, что Nvidia близится к тому, чтобы обогнать Apple и занять второе место в мире по рыночной капитализации. Это стало возможным благодаря значительному росту стоимости акций компании, который был подпитан спросом на ее чипы.

Поскольку почти все модели искусственного интеллекта, включая ChatGPT от OpenAI, зависят от высокопроизводительных чипов Nvidia, это привело к росту стоимости компании уже до 2,68 триллиона долларов.