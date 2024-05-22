Microsoft позволит Copilot автоматически выполнять рабочие задания

Microsoft позволит компаниям и разработчикам создавать агентов на основе своего искусственного интеллекта Copilot, которые смогут работать как виртуальные сотрудники и выполнять задачи автоматически.

Об этом сообщает The Verge.

Вместо того, чтобы Copilot сидел без дела в ожидании запросов, он сможет выполнять такие действия, как мониторинг входящих сообщений электронной почты и автоматизировать ряд задач или ввод данных, которые работники обычно выполняют вручную.

Это нововведение значительно изменяет поведение Copilot, превращая его в более автономного агента искусственного интеллекта, способного выполнять сложные задачи без вмешательства человека.

"Мы очень быстро поняли, что ограничение Copilot только на разговоры чрезвычайно ограничено в том, что Copilot может делать больше. Вместо того, чтобы иметь Copilot, который будет ждать, пока кто-то с ним не поговорит вы можете сделать свой Copilot более проактивным и чтобы он мог работать в фоновом режиме над автоматизированными задачами", - объясняет Чарльз Ламанна, корпоративный вице-президент по бизнес-приложениям и платформам Microsoft.

Microsoft предварительно представила эту новую возможность для небольшой группы тестировщиков раннего доступа перед публичным просмотром в Copilot Studio, которое планируется позже в этом году. Предприятия могут создавать агентов Copilot, способных решать задачи службы поддержки ИТ, адаптацию сотрудников и другие рутинные задачи.

Эти агенты Copilot будут запускаться определенными событиями и будут работать с собственными данными компании, обеспечивая повышенную эффективность и автоматизацию бизнес-процессов.

Издание пишет, что этот тип автоматизации, естественно, приведет к вопросам потери рабочих мест, поскольку агенты Copilot могут устранить повторяющиеся и повседневные задачи задач, например ввод данных, вместо того, чтобы полностью заменить задачи.

Добавим, что директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отмечает, что искусственный интеллект может повлиять на 60% рабочих мест в странах с развитой экономикой и на 40% рабочих мест во всем мире в ближайшие два года.

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