Microsoft дозволить Copilot автоматично виконувати робочі завдання

Microsoft дозволить компаніям і розробникам створювати агентів на основі свого штучного інтелекту Copilot, які зможуть працювати як віртуальні співробітники та виконувати завдання автоматично.

Про це повідомляє The Verge.

Замість того, щоб Copilot "сидів без діла" в очікуванні запитів, він зможе виконувати такі дії, як моніторинг вхідних повідомлень електронної пошти та автоматизувати низку завдань або введення даних, які працівники зазвичай виконують вручну.

Це нововведення значно змінює поведінку Copilot, перетворюючи його на більш автономного агента штучного інтелекту, який здатний виконувати складні завдання без втручання людини.

"Ми дуже швидко зрозуміли, що обмеження Copilot лише на розмови є надзвичайно обмеженим у тому, що Copilot може робити більше. Замість того, щоб мати Copilot, який чекатиме, доки хтось з ним не побалакає ви можете зробити свій Copilot більш проактивним і щоб він міг працювати у фоновому режимі над автоматизованими завданнями", — пояснює Чарльз Ламанна, корпоративний віце-президент із бізнес-додатків і платформ Microsoft.

Microsoft попередньо представлив цю нову можливість для невеликої групи тестувальників раннього доступу перед публічним переглядом у Copilot Studio, яке планується пізніше цього року. Підприємства зможуть створювати агентів Copilot, здатних вирішувати завдання служби підтримки ІТ, адаптацію співробітників та інші рутинні завдання.

Зазначається, що ці агенти Copilot запускатимуться певними подіями та працюватимуть із власними даними компанії, забезпечуючи підвищену ефективність та автоматизацію бізнес-процесів.

Видання пише, що цей тип автоматизації, природно, призведе до питань про втрату робочих місць, оскільки агенти Copilot можуть усунути повторювані та повсякденні завдання завдань, наприклад введення даних, замість того, щоб повністю замінити завдання.

Додамо, що директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва зазначає, що штучний інтелект може вплинути на 60% робочих місць у країнах з розвиненою економікою та на 40% робочих місць у всьому світі протягом найближчих двох років.

Джерело фото: ua.depositphotos.com