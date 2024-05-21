Microsoft презентувала нові ноутбуки з вбудованим штучним інтелектом

Компанія Microsoft представила новий бренд ноутбуків Copilot Plus PC із вбудованим штучним інтелектом та підтримкою його функцій в операційній системі.

Про це пише The Verge.

Зазначається, що завдяки нейронному процесору, який входить до складу ноутбуків, користувачам стануть доступними можливості штучного інтелекту.

Однією з головних у нових ноутбуках буде функція Recall, яка використовуватиме ШІ для "фотографічної пам’яті" для пошуку всього, що власник робив та бачив на своєму ПК.

Як переконують в Microsoft, комп’ютери Copilot+ організовують інформацію так само, як і люди – на основі зв’язків і асоціацій. Функція Recall дозволить прокручувати хронологічну стрічку, у якій відображатимуться останні відвідані папки, відкриті файли, сторінки у браузері та навіть чати у месенджерах.

Recall використовує персональний семантичний індекс, створений і повністю збережений на пристрої. Користувачі можуть видаляти окремі знімки, налаштовувати діапазони часу або призупиняти функцію в будь-який момент просто за допомогою значка на панелі завдань. Також можливо фільтрувати програми та вебсайти від збереження.

Як стверджують у Microsoft, нові ноутбуки стануть на 58 % швидшими за MacBook Air із процесором M3, а заряду батареї вистачатиме на цілий день.

Проте доступною функція Recall буде на комп’ютерах Copilot+ із процесорами Snapdragon X від Qualcomm.

Також для роботи Recall є вимоги щодо пам’яті. Мінімальний вільний простір у сховищі становить 256 ГБ, із яких 50 ГБ мають бути доступними. Recall зберігатиме 25 ГБ знімків, які відображатимуть файли, дії, вебсайти та інші активності за минулі три місяці. Цей ліміт можна буде збільшити, але якщо його переповнити, то старі знімки автоматично видалятимуться.

Нагадаємо, Microsoft додає нові функції до вбудованого інструменту Snipping Tool у Windows 11. В останньому оновленні для учасників програми Windows Insider з'явилася підтримка автоматичного сканування QR-кодів та можливість додавати емодзі до знімків екрана.