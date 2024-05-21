Microsoft представила новые ноутбуки со встроенным искусственным интеллектом

Компания Microsoft представила новый бренд ноутбуков Copilot Plus PC со встроенным искусственным интеллектом и поддержкой его функций в операционной системе.

Об этом пишет The Verge.

Отмечается, что благодаря входящему в состав ноутбуков нейронному процессору пользователям станут доступны возможности искусственного интеллекта.

Одной из главных в новых ноутбуках будет функция Recall, которая будет использовать ИИ для "фотографической памяти" для поиска всего, что владелец делал и видел на своем ПК.

Как уверяют в Microsoft, компьютеры Copilot+ организуют информацию так же, как и люди – на основе связей и ассоциаций. Функция Recall позволит прокручивать хронологическую ленту, в которой будут отображаться последние посещенные папки, открытые файлы, страницы в браузере и даже чат в мессенджерах.

Recall использует персональный семантический индекс, созданный и полностью сохраненный на устройстве. Пользователи могут удалять отдельные снимки, настраивать диапазоны времени или приостанавливать функцию в любой момент с помощью значка на панели задач. Также можно фильтровать программы и веб-сайты от сохранения.

Как утверждают в Microsoft, новые ноутбуки станут на 58% быстрее MacBook Air с процессором M3, а заряд батареи будет хватать на целый день.

Однако доступная функция Recall будет на компьютерах Copilot+ с процессорами Snapdragon X от Qualcomm.

Также для работы Recall есть требования по памяти. Минимальное свободное пространство в хранилище составляет 256 ГБ, из которых 50 ГБ должны быть доступны. Recall сохраняет 25 ГБ снимков, отображающих файлы, действия, вебсайты и другие активности за прошедшие три месяца. Этот лимит можно будет увеличить, но если его переполнить, старые снимки будут автоматически удаляться.

Напомним, Microsoft добавляет новые функции в встроенный инструмент Snipping Tool в Windows 11. В последнем обновлении для участников программы Windows Insider появилась поддержка автоматического сканирования QR-кодов и возможность добавлять эмодзы к снимкам экрана.