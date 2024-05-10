Инструмент для создания скриншотов Windows 11 получает сканирование QR-кодов и поддержку эмодзы

Microsoft добавляет новые функции к встроенному инструменту Snipping Tool в Windows 11. В последнем обновлении для участников программы Insider появилась поддержка автоматического сканирования QR-кодов и возможность добавлять эмодзы к снимкам экрана.

Об этом пишет The Verge.

Теперь, если на скриншоте будет QR-код, Snipping Tool автоматически его обнаружит и выделит, показывая ссылку, которая за ним скрыта. Пользователю достаточно нажать код, и он откроется.

Кроме того, в инструменте появилась поддержка 3D-эмодзи Microsoft. Эмоде можно добавлять через панель инструментов фигур, изменять их размеры и перемещать поверх снимка экрана.

Microsoft также усовершенствовала панель фигур, добавив возможность регулировать непрозрачность заливки фигур и цвет их контуров. Вернулась функция линейки, которую можно включить комбинацией клавиш Ctrl+R.

Еще одним новшеством стало изменение названия функции искусственного интеллекта с Pain Cocreator на Image Creator. Ее принцип работы остался неизменным – генерация изображений на основе текстовых подсказок.

Обновление с новыми возможностями Snipping Tool постепенно станет доступно всем пользователям Windows 11 после завершения тестового периода.

Напомним, корпорация Microsoft объявила, что их новый искусственный интеллект Copilot скоро будет интегрирован непосредственно в компьютеры пользователей и сможет работать не только через интернет.

Также сообщалось, что Microsoft запустила обновление для Windows 11, что позволит пользователям использовать свои Android устройства, как смартфоны и планшеты, в качестве вебкамеры для ПК.

В Microsoft рассказали о новой функции Generative Magic Erase на основе искусственного интеллекта, которая появляется в Windows 10 и 11. Она позволит значительно проще редактировать изображения в программе Photos, стандартной в операционной системе Windows.

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