Обновление для Windows 11: Microsoft тестирует рекламу программ в меню "Пуск"

Корпорация Microsoft объявила о выпуске нового тестового билда Windows 11 Insider Preview Build, где в меню "Пуск" добавлены рекламные объявления программ из Windows Store.

Об этом сообщает Microsoft в блоге.

Эти объявления появились в разделе "Рекомендуемые", где обычно в предыдущих версиях Windows 11 отображаются последние файлы пользователя.

Microsoft в своем блоге отметила, что добавление рекламных рекомендаций в меню "Пуск" является частью тестирования новых функций, имеющих целью помочь пользователям находить интересные программы в Microsoft Store.

В настоящее время эта функция доступна только для Windows Insiders в бета-канале в США и не будет распространяться на коммерческие устройства.

В тестовой версии Windows 11 существует возможность отключить эти рекламные объявления через меню "Настройки", выбор "Персонализация", затем "Пуск", где можно отключить переключатель для рекомендаций программ.

В Microsoft отметили, что после завершения тестирования и в зависимости от отзывов пользователей компания может рассмотреть возможность расширения этой функции на более широкую аудиторию.

В корпорации добавляют, что в бета-канале в автоматическом режиме будут появляться обновления и тестирование новых функций, однако пользователи могут отключить эту функцию.

Microsoft планирует выпустить новую технологию набора текста Eye-Gaze, которая поможет пользователям вводить текст и взаимодействовать с программами исключительно с помощью взгляда. На данную технологию уже есть зарегистрирован патент.

Напомним, ранее корпорация Microsoft запустила обновление для Windows 11, что позволит пользователям использовать свои Android устройства, как смартфоны и планшеты, в качестве вебкамеры для ПК

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