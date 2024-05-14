Штучний інтелект може вплинути на 40% робочих місць у світі - МВФ

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва зазначає, що штучний інтелект може вплинути на 60% робочих місць у країнах з розвиненою економікою та на 40% робочих місць у всьому світі протягом найближчих двох років.

Як передає Reuters, вона наголосила на необхідності термінової підготовки як працівників, так і підприємств до цих змін, що вражають світовий ринок праці "як цунамі".

Георгієва також вказала на те, що хоча використання ШІ має потенціал для значного підвищення продуктивності праці, але водночас несе й ризики. Зокрема, вона висловила занепокоєння щодо можливого зростання дезінформації та посилення нерівності в суспільстві внаслідок широкого впровадження таких технологій.

Очільниця фонду також додала, що хоча світова економіка в останні роки стала більш схильною до потрясінь, таких як пандемія Covid-19 чи війна в Україні, вона залишалася надзвичайно стійкою попри очікування ще більших потрясінь, зокрема через кліматичну кризу.

"Минулого року були побоювання, що економіка більшості країн скотиться в рецесію, але цього не сталося. Інфляція, яка вдарила по нас з дуже сильною силою, йде на спад майже всюди", - заявила Георгієва.

Зазначимо, що нещодавно Microsoft та Coca-Cola об'єднали зусилля для розвитку інновацій та впровадження передових технологій. Компанії планують спільно досліджувати можливості генеративного ШІ, використовуючи Azure OpenAI, та тестувати інструменти, такі як Copilot, для підвищення продуктивності співробітників. Coca-Cola інвестує 1,1 мільярда доларів у хмарні сервіси Microsoft та технології ШІ.

В свою чергу, українська ІТ-компанія SoftServe активно впроваджує генеративний ШІ у клієнтські проєкти, завдяки чому скоротила час розробки програмного забезпечення на 20%, а дослідження SoftServe за вересень 2023 року підтвердило потенціал технології збільшити продуктивність команд до 45% та прискорити реалізацію проєктів на 30%.

Українська влада ж на початку травня вдалася до використання ШІ для створення віртуального співробітника: тепер офіційно коментуватиме консульську інформацію для медіа тепер віртуальний образ, створений на основі зовнішності моделі, блогерки та співачки Розалі Номбре.

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