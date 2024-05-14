Искусственный интеллект может повлиять на 40% рабочих мест в мире – МВФ

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отмечает, что искусственный интеллект может повлиять на 60% рабочих мест в странах с развитой экономикой и на 40% рабочих мест во всем мире в течение ближайших двух лет.

Как передает Reuters, она отметила необходимость срочной подготовки как работников, так и предприятий к этим изменениям, надвигающимся на мировой рынок труда "как цунами".

Георгиева также указала на то, что хотя использование ИИ имеет потенциал для значительного повышения производительности труда, в то же время оно несет и риски. В частности, она выразила обеспокоенность возможным ростом дезинформации и усилением неравенства в обществе вследствие широкого внедрения таких технологий.

Глава фонда также добавила, что хотя мировая экономика в последние годы стала более подвержена потрясениям, таким как пандемия Covid-19 или война в Украине, она оставалась чрезвычайно устойчивой, несмотря на ожидания еще больших потрясений, в частности из-за климатического кризиса.

"В прошлом году были опасения, что экономика большинства стран скатится в рецессию, но этого не произошло. Инфляция, ударившая по нам с очень сильной силой, идет на убыль почти повсюду", - заявила Георгиева.

Отметим, что недавно Microsoft и Coca-Cola объединили усилия по развитию инноваций и внедрению передовых технологий. Компании планируют совместно исследовать возможности генеративного ИИ, используя Azure OpenAI, и тестировать такие инструменты, как Copilot, для повышения производительности сотрудников. Coca-Cola инвестирует 1,1 миллиарда долларов в облачные сервисы Microsoft и технологии ИИ.

В свою очередь украинская IT-компания SoftServe активно внедряет генеративный ИИ в клиентские проекты, благодаря чему сократила время разработки программного обеспечения на 20%, а исследование SoftServe за сентябрь 2023 года подтвердило потенциал технологии увеличить производительность команд до 45% и ускорить реализацию проектов на 30%.

Украинские власти же в начале мая прибегли к использованию ИИ для создания виртуального сотрудника: теперь официально будет комментировать консульскую информацию для медиа виртуальный образ, созданный на основе внешности модели, блоггерши и певицы Розали Номбре.

Источник фото: ua.depositphotos.com