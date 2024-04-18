Компания SoftServe интегрирует генеративный ИИ в работу своих сотрудников

Самая крупная по выручке украинская ИТ-компания SoftServe начинает интеграцию инструментов генеративного искусственного интеллекта в реальную работу команд на клиентских проектах. Это происходит потому, что благодаря ИИ удалось сократить время разработки программного обеспечения на 20%.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Forbes.

Помимо сокращения времени разработки софта, возможности генеративного ИИ также способны повысить производительность разработчиков до 45%, а время разработки проектов - на 30%, свидетельствует исследование SoftServe за сентябрь 2023 года.

На сегодняшний день технологию ИИ в SoftServe используют команды на девяти пилотных проектах. Речь идет о бизнесах из финансового сектора, промышленного производства, ритейла и т.д. По данным SoftServe, время разработки программного обеспечения на проектах удалось сократить на 20%, Quality Control – на 25%, Test Automation – на 20%, создание технической документации – на 17%.

Среди инструментов, которые используются в SoftServe: GitHub Copilot, CodeWhisperer и Duet AI для программирования, ChatGPT, MS Copilot 365 для работы с текстом, а также корпоративная веб-платформа на основе ИИ NEO Platform.

"Наша цель – использовать потенциал этой технологии на полную, именно в направлении производительности специалистов на всех этапах цикла разработки программного обеспечения", – отметил директор по практике генеративного ИИ в SoftServe Дмитрий Овчаренко.

До конца 2024 года в компании планируется масштабировать использование генеративного ИИ до сотни клиентских проектов, на которых будут работать более 1000 специалистов.

Стоит добавить, что в начале 2023 года стало известно, что международная компания с украинскими корнями SoftServe стала участником проекта NASA и будет заниматься разработкой роботов, которые будут строить взлетно-посадочную площадку на Луне.

Напомним, основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс заявлял, что искусственный интеллект поможет человечеству перейти на трехдневную рабочую неделю.

Недавно сообщалось, что швейцарская компания по производству компьютерной периферии Logitech представила свой способ вызвать ChatGPT. Он называется Logi AI Prompt Builder и базируется на специальной кнопке, встроенной в мышь или клавиатуру.

Также стало известно, что онлайн-платформа по продаже стоковых фото и видео в сотрудничестве с компанией Bria.ai запустит собственный генератор изображений на основе искусственного интеллекта. Как говорится в прессрелизе маркетплейса, это позволит создавать эксклюзивный и лицензированный контент, коммерчески безопасный для бизнеса.