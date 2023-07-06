ИИ позволит Великобритании сократить рабочие часы работников и увеличить ВВП на 400 млрд фунтов, — Google

Если Великобритания нарастит инвестиции в исследование и разработку искусственного интеллекта — и это позволит увеличить вычислительную мощность и усовершенствовать цифровые навыки ИИ, то стране удастся увеличить ВВП на 400 миллиардов фунтов стерлингов.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на заявление компании Google.

Эффекты от развития ИИ может превзойти скачок, который совершило человечество благодаря интернет-революции, уверены в компании.

В отчете о своем экономическом влиянии на Великобританию Google утверждает, что благодаря ИИ среднестатистический работник мог бы работать на 100 часов меньше в год. В больницах и школах административную работу мог бы выполнять ИИ, что позволило бы учителям и врачам сэкономить 700 000 часов в год. В то же время, повлияет ли это на заработные платы, в Google не уточняют.

"В целом, по нашим оценкам, этот инструмент может прибавить 400 миллиардов фунтов стерлингов к экономическому росту Великобритании до 2030 года, что эквивалентно годовому темпу роста в 2,6%", - говорится в отчете.

В отчете отмечается недавнее исследование, показывающее, что генеративный искусственный интеллект сокращает время для письменных задач среднего уровня, повышает производительность компьютерных программистов на 55% и сокращает время для сотрудников службы поддержки клиентов для решения задач на 14%.

В это же время около 60% работодателей в стране сообщили о трудностях с поиском работников, имеющих "цифровые" навыки. Поэтому в Google считают, что правительство должно сформировать комплексную программу по внедрению ИИ в жизнедеятельность страны.

Напомним, что недавно правительство страны объявило о выделении 100 млн фунтов стерлингов начального финансирования для целевой группы, ответственной за ускорение возможностей страны в сфере искусственного интеллекта.

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