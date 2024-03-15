Как SoftServe помогает NASA создавать технологии, которые могут ускорить космические программы

В начале 2023 года стало известно, что международная компания с украинскими корнями SoftServe стала участником проекта NASA и будет заниматься разработкой роботов, которые будут строить взлетно-посадочную площадку на Луне.

Грант в размере $1,3 млн выиграл консорциум из четырех компаний, возглавляемый Astroport Space Technologies. Вся работа ведется в рамках проекта NASA - STTR 2023 Phase II .

Сколько времени занимает разработка лунного робота? Какие форс-мажоры могут провалить космическую миссию? Сколько стоит доставка грузов на Луну? Какие проблемы позволяют решить космические исследования? Ответы на эти вопросы редакция Delo.ua искала вместе с руководителем отдела робототехники SoftServe Любомиром Демкивым.

Зачем землянам покорять неизвестные планеты

Кажется, что космос – очень далекая и непонятная тема для рядовых землян. Типа где Земля, а где другие планеты. Но на самом деле наши ученые и технологические предприниматели во всем мире активно изучают и покоряют космос. К примеру, по прогнозам NASA, уже в 2030-2040 годах будет построено первое в истории человечества поселение на Луне. Сначала люди смогут находиться на космодроме по несколько дней, а дальше – научатся там жить постоянно, как это сейчас происходит на МКС .

Пригодна ли Луна для проживания людей? Ответ – да. Дело в том, что спутник Земли покрыт реголитом. Это лунная почва. И он очень богат кислородом и металлами. А у южного полюса спутника Земли есть запасы льда. Все эти полезные вещества можно применить для строительства поселения на Луне и использовать для проживания там людей.

Воображаемое поселение людей на Луне. Источник: youtube канал SoftServe

"Впервые люди высадились на Луну еще полвека назад. Тогда это было безумно дорого. Но со временем такие проекты становятся доступнее. Например, почему сейчас активно развивается робототехника? Потому что упала цена разработки промышленных роботов. Как результат, такие миссии становятся все более реальными", - говорит глава отдела робототехники компании SoftServe Любомир Демкив.

Что любопытно, космос активно покоряют не только государственные, но и частные компании. В частности, недавно первую миссию на Луну осуществила частная компания из США – Intuitive Machines. Частный модуль "Одиссей" смог совершить посадку и отправить фотографии. Поэтому этот проект можно считать успешным, хотя там и были ошибки.

Известные технологические предприниматели исследуют космос потому, что видят в нем большой потенциал для реализации разных бизнес-проектов. В частности, Илон Маск и Ричард Брэнсон заинтересованы в развитии логистического бизнеса в прямом смысле среди звезд. Сейчас они и другие компании уже выводят грузы на орбиту Земли, а в будущем планируют делать это на орбите Луны.

"Когда появляется конкуренция, падает цена на услуги. Это означает, что доставка грузов в космос становится доступнее", - продолжает Демкив.

Посадочный модуль Blue Moon от компании Blue Origin. Источник: линкедин James E. Fesmire

В рамках этих тенденций строительство космодрома для землян на Луне становится стратегически важным. Дело в том, что на спутнике Земли меньшая гравитация, чем на нашей планете. Поэтому там можно использовать запасы воды для преобразования топлива для ракет.

Стоит отметить, какое топливо смогут использовать ракеты - пока неизвестно. Скорее всего, это может быть liquid hydrogen (LH2) или liquid oxygen (LOX). В настоящее время космические компании пытаются проводить соответствующие исследования. К примеру, Blue Origin подстраивает двигатели на своих кораблях под возможности Луны.

"То есть Луна может стать своего рода заправочной станцией. И это существенно удешевит полеты землян в космос", - объясняет Демкив.

Исследования космоса продолжаются. Источник: SoftServe

Для понимания: сейчас транспортировать килограмм любого материала с Земли на Луну стоит 1-1,5 млн. долларов. В будущем для проектов, исследующих далекий космос, Луна сможет пригодиться как заправочная станция.

"Идея проста. Предположим, земная ракета должна улететь на Марс. Если это делать сразу с Земли, нужно определенный объем топлива, часть из которого пойдет на преодоление тяготения при старте ракеты и прохождение атмосферы. Если же в топливных баках будет горючее только на путешествие на Луну, а там будет дозаправка, то масса ракеты на старте с Земли будет меньше. Соответственно, нужно меньше топлива для полета ракеты с Земли на Луну. Общий объем топливных баков может быть меньше, если речь идет о дозаправке на Луне". Любомир Демкив глава отдела робототехники компании SoftServe

Что такое новая космическая экономика и как ее окупить

Космические исследования – отдельная большая тема. Ранее подобные проекты реализовывали только государственные компании. Поэтому в рамках космических программ сначала участники сертифицировали каждый отдельный компонент, а в конце требовалась дополнительная сертификация всего продукта. Такой подход усложнял процессы, поскольку стоимость проекта возрастала, время его реализации – тоже. Теперь пришло время для новой космической экономики.

"Сейчас мир находится в new space economy. Поэтому в космических проектах принимают участие частные компании, которые готовы брать на себя большие риски, чтобы побыстрее получить результат. Таким образом, время – от идеи до реализации – существенно сократилось. Например, процесс создания робота, который ездит по Луне, может длиться 5 лет. А проект с небольшими спутниками маленького размера – типа CubeSat – около года, потому что их даже можно купить. Кстати, в Украине есть компании, которые их строят". Любомир Демкив глава отдела робототехники компании SoftServe

Развитие технологий позволяет более активно исследовать космос, даже не покидая Землю. Это помогает делать увлекательные находки. К примеру, есть такой астероид 16 Психея. Он содержит много редких на Земле металлов, поэтому его оценочная и приблизительная стоимость составляет около 10 квинтиллионов долларов.

Астероид Психея содержит редкие металлы. Источник: science.nasa.gov

"Если организовать миссию на этот астероид, а технологии уже позволяют это сделать, можно окупить все затраты на организацию такого проекта. Представьте себе, что какой-то дрон садится на астероид, "отгрызает" кусочек материалов и возвращается обратно на Землю", - отмечает Демкив.

Также интересными для землян могут стать миссии на Нептун и Уран, поскольку на этих планетах идут алмазные дожди . Так что если человечество сможет использовать новые технологии, чтобы "зачерпнуть" немножко алмазов, которые на нашей планете стоят очень дорого, эти материалы также позволят окупить расходы на полеты к этим планетам.

Планета Нептун. Источник: wikipedia

Здесь главное - не переусердствовать, говорит Демкив, и для предосторожности есть две серьезные причины:

Во-первых, важно не навредить экосистеме планет.

Во-вторых, на Землю следует везти ограниченное количество редких материалов, потому что если будет много, скажем, алмазов или платины, это обрушит их стоимость.

"Сейчас на Земле проживает свыше 8 млрд человек – это очень много, наша планета перенаселена. Идет вырубка деревьев, загрязнение воды, исчерпание ресурсов, - все это приводит к ухудшению качества жизни. Поэтому логично, что правительства разных государств работают над проектами, которые в будущем позволят колонизировать другие планеты Солнечной системы. Поэтому эти процессы - только вопрос времени", - уверен Демкив.

Почему украинцы решили заняться космическими проектами

Компания SoftServe занимается разработками в направлении робототехники более шести лет. Поэтому участие в космических проектах стало естественным продолжением для применения этой экспертизы, говорит Демкив, ведь сегодня освоение Луны невозможно без роботов. Там они могут активно помогать людям изучить местность, строить поселения, добывать ресурсы.

"Опыт разработки роботов на Земле будет полезен и в реализации космических программ. Приведу пример: большинство алгоритмов для работы роботов в космосе остаются схожими с проектами на Земле. Например, алгоритм поиска пути, преодоления препятствия, построения карт и др. Понятно, что в космосе есть своя специфика. Скажем, обычный компьютер проработает как часть спутника на орбите не более 3-х минут из-за радиации. Поэтому все эти сложности нужно учитывать. Но когда есть большой опыт, такие вызовы интересно решать", - объясняет Демкив.

Над задачами нового космического проекта в SoftServe будут работать пять специалистов. Это ядро команды. В общей сложности отдел робототехники компании насчитывает 35 специалистов, все они при необходимости могут быть привлечены к решению задач в рамках программы NASA.

Марсоход Spirit. Источник: wikipedia

Кстати, команда, работающая над космическими проектами, проживает в трех странах – Украине, Германии, Польше.

"Над проектом NASA работают люди, которые получили крутой опыт реализации космических проектов. В частности, у одного из консультантов более 20 лет опыта работы в космосе. Он возглавлял Spirit и Opportunity, которые вместо 3 месяцев находились на Марсе 7 и 14 лет соответственно. И это только один из проектов в его портфолио. Также при необходимости мы привлекаем специалистов с другой экспертизой. Любомир Демкив глава отдела робототехники компании SoftServe

При реализации проекта команда будет использовать симуляции . Они помогают рассчитать и визуализировать, как в тех или иных условиях может работать робот. Такие программы помогают понять, как на другой планете будет взаимодействовать колесо с почвой или работать рука робота. Эти расчеты важно тщательно провести, потому что ошибки могут дорого стоить. Особенно если речь идет о космических проектах.

Как SoftServe получил заказ от NASA

Следует отметить, что SoftServe не занимается разработкой продуктов. Бизнес-модель компании заключается в поиске клиентов, нуждающихся в соответствующей технологической экспертизе.

"Соответственно, когда мы искали новые возможности для привлечения средств, узнали о проекте NASA. Они периодически публикуют объявления на своем сайте. Поэтому наша команда совместно с партнерами подала заявку, наш проект победил и мы начали сотрудничать", - рассказывает Демкив.

Поверхность Луны. Источник: depositphotos

Партнерами SoftServe в проекте NASA стала американская компания Astroport Space Technologies. Их команда имеет многолетнюю экспертизу по реализации различных космических проектов. При этом их фокус сосредоточен на развитии технологий для исследования Луны.

Сколько времени продлится проект NASA

STTR 2023 Phase II рассчитан на 3 года. Идея в том, чтобы исследовать с научной и технологической точки зрения, как будут работать роботизированные системы на Луне, которые будут вовлечены в строительство взлетно-посадочной полосы. Зачем он нужен?

Дело в том, что когда на поверхность Луны садится космический корабль, из его двигателей выходят отработавшие газы. Когда эти газы сталкиваются с реголитом, поднимаются облака пыли.

Чтобы космический корабль совершил правильную посадку на Луну и не разбился, нужно произвести точные расчеты. К сожалению, из-за лунной пыли это сложная задача, поскольку эти облака "ослепляют" сенсоры ракеты.

Одним из вариантов решения проблемы может стать строительство специальной площадки на Луне. Для этого нужно создать твердый материал из реголита, который был бы столь же прочен, условно, как брусчатка. Тогда из него можно построить платформу, куда смогут безопасно садиться космические корабли, поскольку проблема облаков с пылью будет решена.

"Поэтому нужно разработать флот роботов, которые смогут на Луне создавать строительный материал и складывать его в посадочную площадку", – отмечает Демкив.

Лунный вездеход. Источник: rocketstem

Для реализации таких амбициозных задач также следует учесть, как будут енергоснабжаться работы на Луне. Как правило, механические ассистенты работают на аккумуляторах. Но использование такой энергии должно быть очень экономичным, поскольку это позволит продлить продолжительность лунной миссии.

"Чтобы энергию можно было использовать разумно, нужно правильно рассчитать движение роботов. Речь идет о взаимодействии колеса и реголита. То есть, скорость движения колеса должна быть регулируемой в зависимости от того, по какой поверхности движется робот и насколько велик скольжение или сцепление колеса и поверхности. В этих расчетах также поможет симуляция. Любомир Демкив глава отдела робототехники компании SoftServe

Все эти исследования будут влиять на размер и дизайн роботов, которые будут работать на Луне. В частности, речь идет о внешнем виде колеса, который может быть изготовлен из разных материалов: резины, металла, цепей и т.п.

"Важно правильно подобрать дизайн и размер колес, ведь тогда робот сможет оптимальным образом двигаться на Луне", – обращает внимание Демкив.

На каком этапе находится реализация проекта NASA

Команда SoftServe занимается разработкой технологий для лунных роботов в рамках TRL 4 и 5. Для понимания: TRL 0 – это идея, TRL 9 – это уже полностью рабочий продукт.

"То есть, TRL 4 и 5 - это разработка технологий. На этом этапе вместе с партнерами будут проводиться определенные лабораторные исследования, которые докажут, что созданная концепция имеет перспективы, поэтому ее следует реализовывать дальше. Но чтобы построить реальный прототип робота, нужно будет участвовать в дальнейших грантах. Так что это планы на будущее", - объясняет Демкив.

Стоит отметить, что когда компания SoftServe работает над проектами, команда полностью покрывает весь цикл разработки программного обеспечения, занимается дизайном hardware, может изготовить прототип. Но специалисты не работают над массовым производством hardware, для таких задач, как правило, привлекают партнеров.

Орбита Луны. Источник: youtube канал SoftServe

Работа команды над проектом построена следующим образом:

1. Создана таблица, где весь проект поделен на этапы. В этих рамках указаны задачи каждого специалиста и период, за который должны быть достигнуты те или иные результаты.

2. Проводятся регулярные звонки с внешними партнерами проекта. В ходе таких переговоров специалисты делятся результатами работы и договариваются о следующих шагах, а при необходимости интегрируются для решения общих задач.

Где SoftServe берет данные для работы над лунным проектом? В компании отмечают, что для симуляций можно брать информацию в открытом доступе. Но некоторые вещи сложно получить для разработок, например, реголит. Поэтому можно использовать материалы, близкие по составу веществ на Луне. Также часть данных разработчики получают от компании Astroport.

"Во время работы мы учитываем много факторов, которые могут влиять на работу роботов. В частности, это температурный режим на Луне, сила гравитации и т.д.", - говорит Демкив.

Какие форс-мажоры нужно учесть при создании робота

Работоспособность робота на Луне зависит не только от обычных внешних факторов, таких как температура, радиация, состав почвы. Есть еще множество форс-мажоров, которые могут создать серьезные проблемы для земной техники в космосе. И часто влиять на успешность проекта могут такие нюансы, которые сложно учесть на этапе расчетов.

Для понимания давайте приведем пару примеров по истории неудачных космических миссий:

Недавно японский летательный аппарат с миссии SLIM сел на Луне вверх ногами. То есть, в челноке произошел какой-то сбой.

Как-то марсоход Beagle 2 приземлился на Марс, и у него не открылась одна часть солнечной панели, где была спрятана антенна для передачи сигнала. В результате команда миссии не смогла установить связь с этим марсоходом.



Марсоход Beagle. Источник: Wikipedia

"Понятно, что все поломки техники, появляющиеся во время реализации миссий, предсказать крайне трудно. Но существует специальная методология для тестирования космических проектов. Тогда можно посчитать, как лучше защитить оборудование от радиации, низких температур и др. Тогда удается решить часть проблем. Например, для сохранения работоспособности техники от холода, можно использовать батареи, утеплители и т.д.", - рассказывает Демкив.

Если же проблемы в работе возникли уже на Луне, ученые пытаются их ликвидировать посредством связи с Землей. Дело в том, что скорость передачи информации в космосе составляет около 100 килобит в секунду, поэтому разработчики могут подсказывать роботу, чтобы он мог решить проблемы.

"Часть проблем можно решить еще на этапе разработки космического робота. В основном здесь речь идет о правильных расчетах механики, в частности, колесах. Если на этапе создания концепции все рассчитано правильно, робот сможет стабильно двигаться по поверхности Луны. И это важно, поскольку во время миссии ни одно программное обеспечение не сможет исправить ошибки, допущенные в разработке механики. Любомир Демкив глава отдела робототехники компании SoftServe

В целом при создании робота для космических программ следует учитывать множество деталей, которые, на первый взгляд, считаются неважными. Например, нужно правильно подобрать сенсоры, потому что освещение на Луне другое, пока там нет GNNS .

Вес работы составляет 35 кг. Источник: asc-csa

"Сенсоры нужно подобрать так, чтобы команда на Земле могла рассмотреть любые нюансы на Луне. Например, робот может "увидеть" с помощью камеры какой-то объект, а разработчикам непонятно – это кратер или просто тень. Тогда нужно рисковать – ехать прямо или объезжать непонятное темное пятно. Но такие проблемы можно решить еще при разработке проекта – натренировав модели машинного обучения, отвечающие за определение помех, и применив более широкий перечень сенсоров", – рассказывает Любомир Демкив.

Теперь понятно, почему при подготовке космических миссий разработчики должны учитывать массу деталей. И все эти технологические нюансы нужно поместить в лунный робот с минимальным весом, поскольку доставка грузов в космос все еще стоит очень дорого. Что интересно, работы могут весить и 35 кг , и 220 кг . Поэтому в космических исследованиях всегда приходится идти на технологические компромиссы.

Перспективы развития новой космической экономики

Итак, какие возможности получают земляне от покорения космоса? Демкив считает, что перед человечеством могут открываться интересные перспективы:

1. Космический туризм. Уже есть частные компании, которые возят людей на околоземную орбиту, чтобы путешественники могли посмотреть, как выглядит Земля оттуда.

2. Добыча редких минералов, ископаемых в космосе. Это может решить проблему с дефицитом на Земле. Тогда удастся улучшить земную экономику в направлении, в частности, производства необходимых устройств, например, микрочипов.

3. Улучшение уровня жизни на Земле. Спутники помогают отслеживать пожары, вырубку лесов и другие стихийные бедствия. Кроме этого, благодаря спутникам, интернет-связь на планете более качественной и быстрой. И это не все возможности применения спутников.

Поверхность Марса. Источник: wikipedia

4. Решение проблемы нехватки пищи. Дело в том, что на Земле существуют большие проблемы с посевными площадями, количество которых ежегодно уменьшается. Поэтому не исключено, что в будущем человечество сможет выращивать агрокультуры на других планетах. Тогда это будет огромным прорывом человечества с точки зрения развития цивилизации.

5. Научные исследования. Они могут оказать значительный толчок развитию технологий.

6. Вынос тяжелого производства в космос. Это далекая перспектива, но сможет существенно улучшить экологическую ситуацию на нашей планете.

Реальны ли все эти прогнозы? Покорение космоса – это давняя мечта человечества. Поэтому неудивительно, что уже сейчас не только предпринимаются попытки построить поселения на Луне, в будущем такие планы могут быть реализованы и на Марсе.

"Если вспомнить, что от Земли до Марса можно добраться за девять месяцев, в зависимости от траектории полета, такие планы более чем реальны", – говорит Любомир Демкив.

Возможно, следующий шаг человечества коснется Венеры, потому что, по оценкам ученых, планета в принципе подходит для строительства поселения для землян.

Любомир Демкив – доктор технических наук, профессор НУ "Львовская политехника" и специалист в сфере робототехники – начал свой профессиональный путь во Львове в 2003 году, получив степень магистра по прикладной математике в НУ Львовской политехнике. С тех пор он активно ведет научную и преподавательскую деятельность, в частности четыре года профессор НУ "Львовская политехника". Последние шесть лет Любомир работает в ИТ-компании SoftServe – сначала он присоединился к ней в качестве инженера-исследователя (Research Engineer). Особое внимание в работе Любомир уделяет интеллектуальным системам управления, Интернету вещей (IoT) и робототехническим системам. С 2018 года он помогал развивать новый отдел робототехники в SoftServe, а в августе 2022 года он возглавил этот отдел. Любомир увлекается технологиями освоения космоса, сочетая этот интерес со своей профессиональной деятельностью. Любомир Демкив, Robotics Practice Leader, SoftServe (Приховати)

ИТ-компания SoftServe заспустила свой отдел робототехники в 2018 году. В его рамках специалисты разрабатывают разнообразные роботизированные решения для автоматизации производственных процессов, автономного контроля и персонализированного обслуживания клиентов. Такие разработки особенно ценны в сферах добывающей промышленности, розничной торговли, здравоохранения и финансовых услуг. В настоящее время в отделе робототехники работают 35 специалистов из Украины, Польши и Германии. Отдел робототехники (Приховати)