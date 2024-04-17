Logitech выпускает специальную мышь для работы с искусственным интеллектом

Швейцарская компания по производству компьютерной периферии Logitech представила свой способ вызвать ChatGPT. Он называется Logi AI Prompt Builder и базируется на специальной кнопке, встроенной в мышь или клавиатуре.

Об этом сообщает The Verge.

Logitech выпустит в продажу мышь со специальной кнопкой вызова искусственного интеллекта, которую не нужно будет привязывать к ее оперативному разработчику.

Первоначально выпуск мыши M750 с искусственным интеллектом с клавишей для мгновенного запуска будет доступен только в США и Великобритании за 49,99 долларов или 54,99 фунта соответственно.

Logi AI Prompt Builder мыши Logitech не просто вызывает чат-бот, он также выполняет определенные действия, которые были установлены предварительно. Мышь можно "попросить" перефразировать абзацы текста, превратить их в маркеры, сделать их короче и лаконичнее или сократить до определенного количества слов.

Эта функция является частью программы Logi Options+, которая позволяет интегрировать и управлять различными периферийными устройствами Logitech, включая серии MX, Master, Studio, Ergo и другие, такие как клавиатуры и мыши.

Пользователи могут активировать функцию подсказок AI, нажав специальную кнопку на верхней части мыши. Это действие открывает Prompt Builder в программе Options+. Для тех устройств Logitech, которые не оборудованы кнопкой ChatGPT, можно переназначить другую кнопку для активации этой функции.

В настоящее время Logi AI Prompt Builder работает только с ChatGPT и понимает только английский при запуске. Logitech заявила, что работает над связыванием его с другими чат-ботами.

Добавим, компания OpenAI предоставила доступ своим платным пользователям к обновленной версии передовой языковой модели под названием GPT-4 Turbo. Это обновление принесло значительные улучшения в области математики, логики, программирования и письма. Кроме того, OpenAI разрешила использовать свой чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT без регистрации.