Logitech покидает рынок России

Производитель клавиатуры, компьютерных мышок и веб-камер уходит с российского рынка, а сотрудники компании будут уволены.

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Об этом сообщает CNews со ссылкой на собственные источники.

Так, работники российского представительства Logitech отработают последний рабочий день 31 августа. При этом в Logitech не прокомментировали информацию о своем выходе с российского рынка.

В апреле компания приостановила поставки своей продукции в Россию из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Logitech производит не только клавиатуры, мыши, колонки, геймпады, джойстики и другое оборудование для геймеров, но и гарнитуры и камеры, необходимые для видеоконференции.

Напомним, что производитель чая Lipton и Brooke Bond уходит из России.