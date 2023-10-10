Logitech выпустила игровую мышь в стиле "Звездных войн" (ФОТО)

Компания Logitech представила специальную версию игровой мыши G502 X Plus, которую посвятила 40-летию фильма "Звездные войны. Эпизод VI. Возвращение джедая". Об этом пишет Gizmochina.

Мышь под названием G502 X Plus Millennium Falcon Edition имеет преимущественно бело-серую цветовую гамму с красными вставками и узором, напоминающим звездолет "Тысячелетний сокол".

Устройство оснащено новыми гибридными оптико-механическими переключателями Lightforce от Logitech. Оно имеет сенсор с разрешением 100-25600 DPI, максимальную скорость в 400 IPS и 13 программируемых элементов управления.

Logitech G502 X Plus Millennium Falcon Edition. Фото: Logitech Logitech G502 X Plus Millennium Falcon Edition. Фото: Logitech Logitech G502 X Plus Millennium Falcon Edition. Фото: Logitech Logitech G502 X Plus Millennium Falcon Edition. Фото: Logitech Logitech G502 X Plus Millennium Falcon Edition. Фото: Logitech

Также мышь получила RGB подсветку, эффекты которой настроиваются с помощью программного обеспечения Logitech G Hub.

Кроме того, можно приобрести большие игровые коврики, представленные в версиях Darth Vader и Battle of Endor.

Коврики Darth Vader и Battle of Endor. Фото: Logitech

Цена мыши в США составляет 160 долларов, а коврики продаются по 50 долларов.