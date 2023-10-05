Библиотека с 2 тысячами фильмов: Sony запустила приложение Pictures Core для PlayStation 4 и 5

Компания Sony представила приложение Pictures Core для PlayStation 4 и PlayStation 5, благодаря которому геймеры могут получить доступ к библиотеке фильмов Sony Pictures. Об этом говорится в блоге PlayStation.

Это приложение является аналогом Bravia Core для телевизоров Bravia и некоторых устройств Xperia.

После его установки на приставку пользователи смогут покупать или взять на прокат до 2000 фильмов, среди которых "Человек-паук" и другие.

А некоторые картины Sony будут появляться в приложении в рамках раннего эксклюзивного доступа.

Владельцы подписки PS Plus Deluxe и Premium получат возможность бесплатно просматривать около ста фильмов.

В настоящее время сервис доступен в 23 регионах. Приложение можно найти в разделе "Медиа" на PS5 и в PS Store на PS4.