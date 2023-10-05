Бібліотека з 2 тисячами фільмів: Sony запустила додаток Pictures Core для PlayStation 4 та 5

Компанія Sony представила застосунок Pictures Core для PlayStation 4 і PlayStation 5, завдяки якому геймери можуть отримати доступ до бібліотеки фільмів Sony Pictures. Про це йдеться в блозі PlayStation.

Цей додаток є аналогом Bravia Core для телевізорів Bravia та деяких пристроїв Xperia.

Після його встановлення на приставку користувачі зможуть купувати чи взяти на прокат до 2000 фільмів, серед яких "Людина-павук" та інші.

А деякі картини від Sony з'являтимуться в додатку в рамках раннього ексклюзивного доступу.

Власники підписки PS Plus Deluxe та Premium отримають можливість безкоштовно переглядати близько ста фільмів.

Наразі сервіс доступний у 23 регіонах. Програму можна знайти в розділі "Медіа" на PS5 та в PS Store на PS4.