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Бібліотека з 2 тисячами фільмів: Sony запустила додаток Pictures Core для PlayStation 4 та 5
Компанія Sony представила застосунок Pictures Core для PlayStation 4 і PlayStation 5, завдяки якому геймери можуть отримати доступ до бібліотеки фільмів Sony Pictures. Про це йдеться в блозі PlayStation.
Цей додаток є аналогом Bravia Core для телевізорів Bravia та деяких пристроїв Xperia.
Після його встановлення на приставку користувачі зможуть купувати чи взяти на прокат до 2000 фільмів, серед яких "Людина-павук" та інші.
А деякі картини від Sony з'являтимуться в додатку в рамках раннього ексклюзивного доступу.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Власники підписки PS Plus Deluxe та Premium отримають можливість безкоштовно переглядати близько ста фільмів.
Наразі сервіс доступний у 23 регіонах. Програму можна знайти в розділі "Медіа" на PS5 та в PS Store на PS4.