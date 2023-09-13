Вимкніть звук запуску PS5: консоль отримала оновлення прошивки

Компанія Sony випустила велике оновлення прошивки для консолі PS5, яке дозволяє вимкнути звуковий сигнал запуску й містить інші нововведення. Про це пише The Verge.

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Завдяки оновленню приставка підтримує технологію обʼємного звуку Dolby Atmos, яка сумісна з відповідними пристроями, такими як саундбари, телевізори чи системи домашнього кінотеатру. Медіапрограми, як-от Netflix, незабаром зможуть оновити свої програми на PS5 для підтримки Dolby Atmos.

Користувачам PS5 надали можливість вимкнути звуковий сигнал приставки, який лунає, коли вона вмикається, вимикається чи переходить у режим відпочинку після простою. Також можна відрегулювати гучність сигналу.

Одним із найкорисніших доповнень стала можливість використовувати другий геймпад DualSense для допомоги іншому гравцеві.

"Тепер ви можете призначити другий контролер одному обліковому запису як допоміжний і використовувати два геймпади для керування вашою консоллю PS5 так, ніби ви використовуєте один контролер. Ця функція представляє новий спосіб насолоджуватися іграми разом з іншими або допомагати другові чи дитині орієнтуватися в особливо складній частині гри", – висловився Хідеакі Нішіно, старший віцепрезидент із роботи з платформою в Sony Interactive Entertainment.

Змін зазнала й навігація, адже оновлення прошивки дозволяє ввімкнути тактильний відгук від контролера DualSense під час гортання меню. Віддача буде, наприклад, при досягненні кінця розділу, який можна прокручувати.

Sony покращила й голосові команди. Сказавши "Hey PlayStation, help", можна шукати інформацію на сторінках підтримки. А команда "Hey PlayStation, what’s new?" дозволяє дізнатися про всі нові функції PS5 в оновленнях.

Крім того, з'явилася можливість встановити додатковий SSD-накопичувач M.2 із ємністю до 8 ТБ (раніше було обмеження на 4 ТБ).

Підтримку функції PS Remote Play розширили на додаткові пристрої Android TV. Програма тепер доступна на пристроях Android TV OS 12, включаючи Chromecast з Google TV (4K) і Bravia XR A95L від Sony.

Що стосується соціальних функцій, то тепер можна запрошувати гравців у закриту вечірку, не додаючи їх до групи. Надсилати відкриті чи закриті запрошення на вечірку можна й групам.

А коли хтось надає спільний доступ до свого екрану у групі, до якої можна приєднатися, користувач зможе побачити попередній перегляд екрана. Також Sony додала емодзі-реакції на повідомлення.

Джерело фото: ua.depositphotos.com