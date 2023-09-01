Екран більший, ніж очікувалося: Lenovo представила портативну приставку Legion Go (ФОТО/ВІДЕО)

Компанія Lenovo представила Legion Go – портативну консоль на операційній системі Windows 11. Про це повідомила пресслужба фірми.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Приставку оснастили процесором AMD Ryzen Z1 Extreme з графікою AMD RNDA і інтелектуальною технологією керування живленням.

Дисплей має діагональ у 8,8 дюйма, що трохи більше, ніж просто 8 дюймів, про які писали ЗМІ до представлення Legion Go. Співвідношення сторін – 16:10.

Legion Go підтримує роздільну здатність від 1600p до 800p й частоту оновлення в 144 Гц та 60 Гц (менші показники використовуються для збільшення часу автономної роботи та продуктивності).

Lenovo Legion Go. Фото: Lenovo Lenovo Legion Go. Фото: Lenovo Lenovo Legion Go. Фото: Lenovo

Консоль має до 16 ГБ оперативної й до 1 ТБ основної памʼяті, а також слот micro-SD із підтримкою до 2 ТБ додаткового сховища.

Що стосується батареї, то її ємність становить 49,2 Вт·год. Як обіцяє Lenovo, завдяки зарядному пристрою на 65 Вт повний цикл зарядки триватиме 80 хвилин.

Система охолодження Legion Go включає вентилятор із 79 лопатями.

Одна з головних особливостей приставки полягає в тому, що контролери TrueStrike можна від'єднати.

У корпусі пристрою передбачена підставка для розміщення на столі. Для підключення аксесуарів є два порти USB-C.

Очікується, що Lenovo Legion Go буде доступна з листопада за ціною від 799 євро. При купівлі консолі виробник обіцяє три місяці безкоштовної підписки на Xbox Game Pass Ultimate.

VR-окуляри й навушники Lenovo

Разом із консоллю Lenovo представила дротові окуляри віртуальної реальності Legion Glasses і навушники Legion E510 7.1 RGB.

Окуляри оснастили microOLED-дисплеями з частотою в 60 Гц. Ґаджет можна підключити до пристроїв на Windows, Android та macOS.

Lenovo Legion Glasses. Фото: Lenovo

Навушники-вкладиші мають 10-міліметрові арматурні випромінювачі, блок управління і RGB-підсвітку. Підключення здійснюються за допомогою USB-C.

Lenovo Legion E510 7.1 RGB. Фото: Lenovo

Ціна на Legion Glasses становитиме від 499 євро, а на Legion E510 7.1 RGB – від 49,99 євро. Обидва аксесуари стануть доступні у жовтні.