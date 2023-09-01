Экран больший, чем ожидалось: Lenovo представила портативную приставку Legion Go (ФОТО/ВИДЕО)

Компания Lenovo представила Legion Go – портативную консоль на операционной системе Windows 11. Об этом сообщила пресс-служба фирмы.

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Приставку оснастили процессором AMD Ryzen Z1 Extreme с графикой AMD RNDA и интеллектуальной технологией управления питанием.

Дисплей имеет диагональ в 8,8 дюйма, что чуть больше просто 8 дюймов, о которых писали СМИ до представления Legion Go. Соотношение сторон – 16:10.

Legion Go поддерживает разрешение от 1600p до 800p и частоту обновления в 144 Гц и 60 Гц (меньшие показатели используются для увеличения времени автономной работы и производительности).

Lenovo Legion Go. Фото: Lenovo Lenovo Legion Go. Фото: Lenovo Lenovo Legion Go. Фото: Lenovo

Консоль имеет до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ основной памяти, а также слот micro-SD с поддержкой до 2 ТБ дополнительного хранилища.

Что касается батареи, то ее емкость составляет 49,2 Вт·ч. Как обещает Lenovo, благодаря зарядному устройству на 65 Вт полный цикл зарядки займет 80 минут.

Система охлаждения Legion Go включает в себя вентилятор с 79 лопастями.

Одна из главных особенностей приставки состоит в том, что контроллеры TrueStrike можно отсоединить.

В корпусе устройства предусмотрена подставка для размещения стола. Для подключения аксессуаров есть два порта USB-C.

Ожидается, что Lenovo Legion Go будет доступна с ноября по цене от 799 евро. При покупке консоли изготовитель обещает три месяца бесплатной подписки на Xbox Game Pass Ultimate.

VR-очки и наушники Lenovo

Вместе с консолью Lenovo представила проводные очки виртуальной реальности Legion Glasses и наушники Legion E510 7.1 RGB.

Очки оснастили microOLED-дисплеями с частотой в 60 Гц. Гаджет можно подключить к устройствам на Windows, Android и macOS.

Lenovo Legion Glasses. Фото: Lenovo

Наушники-вкладыши имеют 10-миллиметровые арматурные излучатели, блок управления и RGB-подсветку. Подключение производится с помощью USB-C.

Lenovo Legion E510 7.1 RGB. Фото: Lenovo

Цена на Legion Glasses будет составлять от 499 евро, а на Legion E510 7.1 RGB – от 49,99 евро. Оба аксессуара станут доступны в октябре.