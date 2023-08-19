Портативная консоль с поддержкой AR-очков: появились рендеры Lenovo Legion Go (ФОТО)

Lenovo готовится запустить целую игровую экосистему: вместе с портативной консолью Legion Go появятся геймерские очки дополненной реальности Legion AR. Об этом сообщает Windows Report со ссылкой на источники.

Как пишет издание, пока нет подтвержденных характеристик или даты выпуска очков, однако ожидается, что их и саму консоль можно будет увидеть на выставке IFA 2023, которая состоится в начале сентября в Берлине.

Судя по изображению, Legion AR будут достаточно компактны и получат кабель USB, который будет подключать их к любому гаджету (скорее всего, для питания, что свидетельствует об отсутствии автономной батареи).

Lenovo Legion Go. Рендер: Windows Report Lenovo Legion Go. Рендер: Windows Report Lenovo Legion Go. Рендер: Windows Report Lenovo Legion Go. Рендер: Windows Report Lenovo Legion Go. Рендер: Windows Report Lenovo Legion Go. Рендер: Windows Report Lenovo Legion Go. Рендер: Windows Report Lenovo Legion Go. Рендер: Windows Report Lenovo Legion Go. Рендер: Windows Report

Очки могут иметь высокую частоту обновления и другие особенности, необходимые для игр.

Пока неизвестно, будут ли AR-очки поставляться как отдельное устройство, или же с Legion Go. Однако фотографии показывают, что оба устройства будут работать вместе.

Legion Go: характеристики приставки

Что касается самой консоли, то она может быть оснащена процессорами AMD Phoenix и получить чип Ryzen Z1, специально разработанный для портативных устройств на базе операционной системы Windows. Это также подтверждает, что приставка будет поставляться с Windows 11.

Предполагается, что Legion Go будет иметь 8 ядер ЦП с тактовой частотой до 5,1 ГГц, а также интегрированную графику RDNA3 с 12 ядрами и частотой в 2,7 ГГц.

Восьмидюймовый экран получит более тонкие рамки, чем у конкурентов, и соотношение 16:9 или 16:10. Контроллеры могут сниматься.

Также есть информация о системе охлаждения: впускные отверстия находятся на нижней грани консоли, а выпускные – на верхней.

На задней крышке гаджета разместили подставку. Кроме того, в Legion Go будет слот для microSD и 3,5-мм разъем.

Цена на приставку неизвестна, однако издание указывает, что устройство будут позиционировать близко к Rog Ally от Asus, поэтому Legion Go может стоить от 600 до 900 долларов.