Будет работать на Windows. Специалисты Lenovo разрабатывают новую портативную приставку, – СМИ

Компания Lenovo работает над новой портативной игровой консолью под названием Legion Go, которая будет работать на операционной системе Windows 11. Об этом сообщает Windows Central со ссылкой на источники.

По данным портала, устройство будет иметь новейшие процессоры AMD Phoenix, предназначенные для ультратонких ноутбуков. Кроме того, приставка получит 8-дюймовый экран, что может дать ей преимущество над конкурентами в виде Steam Deck и ASUS ROG Ally (обе имеют 7-дюймовый дисплей). Но консоль должна быть при этом легкой и сбалансированной.

Чипы серии AMD Phoenix 7040 должны хорошо подходить для использования в портативных игровых приставках, ведь имеют низкое энергопотребление – от 15 до 30 Вт. Однако энергопотребление AMD Ryzen Z1 Extreme в консоли ASUS ROG Ally может быть даже ниже.

Как отмечает Windows Central, пока нет информации о том, когда именно это устройство может стать доступным и произойдет ли это вообще.

Осенью 2021 года сайт Liliputing сообщал, что Lenovo разрабатывает портативную приставку под названием Legion Play, которая будет работать под управлением Android. Консоль так и не появилась, но Windows Central пишет, что ее дизайн может быть похожим с потенциальной Legion Go.

Ожидалось, что так будет выглядеть приставка Legion Play. Фото: Liliputing

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