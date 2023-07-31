Працюватиме на Windows. Фахівці Lenovo розробляють нову портативну приставку, – ЗМІ

Компанія Lenovo працює над новою портативною ігровою консоллю під назвою Legion Go, яка працюватиме на операційній системі Windows 11. Про це повідомляє Windows Central із посиланням на джерела.

За даними порталу, пристрій матиме найновіші процесори AMD Phoenix, які призначені для ультратонких ноутбуків. Крім того, приставка отримає 8-дюймовий екран, що може дати їй перевагу над конкурентами у вигляді Steam Deck та ASUS ROG Ally (обидві мають 7-дюймовий дисплей). Але консоль має бути при цьому легкою та збалансованою.

Чіпи серії AMD Phoenix 7040 повинні добре підходити для використання в портативних ігрових приставках, адже мають низьке споживання енергії – від 15 до 30 Вт. Однак енергоспоживання AMD Ryzen Z1 Extreme у консолі ASUS ROG Ally може бути навіть нижчим.

Як зауважує Windows Central, наразі немає інформації про те, коли саме цей пристрій може стати доступним і чи взагалі це станеться.

Восени 2021 року сайт Liliputing повідомляв, що Lenovo розробляє портативну приставку під назвою Legion Play, яка працюватиме під керуванням Android. Консоль так і не зʼявилася, але Windows Central пише, що її дизайн може бути схожим із потенційною Legion Go.

Очікувалося, що так виглядатиме приставка Legion Play. Фото: Liliputing

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