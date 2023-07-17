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Розбиратиметься без викрутки. ЗМІ показали концепцію модульного ноутбука Lenovo (ФОТО)
Компанія Lenovo вивчає можливість випуску модульного ноутбука, частини якого легко розбиратимуться, щоб спростити ремонт пристрою. Про це пише Digital Trends.
Фірма працює над зменшенням впливу на навколишнє середовище і в рамках цих зусиль існує проєкт Aurora – концепція ноутбука, для розбирання якого не знадобляться інструменти.
В Lenovo зʼясували, що можливість ремонту є важливим пунктом для більшості споживачів при розгляді питання про купівлю ноутбука. При цьому, за даними компанії, 60% користувачів вважають за краще, щоб ремонт проводив виробник, а 20% віддають перевагу самостійному налагодженню.
Це дослідження спонукало Lenovo розглянути кілька варіантів повторного використання та ремонту, які могли б бути корисними й практичними. Наразі проєкт Aurora залишається на стадії концепції, але фірма вивчає методи її реалізації.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Ми подивилися, як ми можемо розмістити компоненти у пристроях [...] У нас немає остаточної відповіді на це питання, але ми вивчаємо, які компоненти потребують ремонту найбільше, а які мають бути більш доступні", – сказав дизайнер Lenovo Аарон Стюарт.
У компанії вважають, що цей проєкт спершу можна розгорнути для корпоративних клієнтів.
Також досліджується можливість перетворення певних частин пристроїв у новий продукт наприкінці терміну експлуатації. Наприклад, щоб екран ноутбука можна було зняти та перепрофілювати в розумний дисплей.
Крім того, Lenovo розглядає створення пристроїв із різними знімними деталями, які клієнти могли б надіслати назад виробнику, щоб отримати запчастини для самостійного встановлення.
Питання, над якими компанія все ще працює, полягають у тому, як ці зусилля зробити не лише здійсненними, але й життєздатними.
Джерело фото: ua.depositphotos.com