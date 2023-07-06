- Категорія
- ІТ та Телеком
- Дата публікації
-
Китай випустив свою першу компʼютерну операційну систему з відкритим кодом
Китай випустив першу власну операційну систему для компʼютерів, яка має відкритий вихідний код. Вона отримала назву OpenKylin. Про це пише Reuters.
Розробка заснована на існуючій операційній системі, яка використовується в космічній програмі й інших галузях, таких як фінанси та енергетика. Нова ОС також базується на ядрі Linux.
Журналісти вказують, що розробка операційної системи, не повʼязаної з американськими технологіями, була важливою метою для китайської технологічної індустрії. Багато компаній і організацій зробили свій внесок у розвиток OpenKylin.
Найпомітнішим спонсором стала Китайська група реагування на надзвичайні ситуації в кіберпромисловості, яка підпорядковується Міністерству промисловості та інформаційних технологій.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Китай проти США: як з'явилася OpenKylin
В індустрії операційних систем у Китаї досі домінує іноземне програмне забезпечення, таке як Windows, Android і Mac OS. Однак Пекін роками намагається скоротити залежність від США у технологічному плані.
У 2001 році вчені китайського Національного університету оборонних технологій розробили ОС Kylin, яка базувалася на відкритій операційній системі FreeBSD і призначалася для використання китайськими військовими та іншими державними організаціями.
Із версії 3.0 Kylin почав базуватися на Linux, а в 2013 році було випущено окремий проєкт – Ubuntu Kylin, яка стала китайською версією комп’ютерної операційної системи Ubuntu.
Як пише China Daily, нова операційна система – OpenKylin 1.0 – була розроблена групою китайських компаній на чолі з China Electronics Corp (це найбільша в країні державна група підприємств електронної інформації). У Китаї очікують, що запуск OpenKylin допоможе гарантувати безпеку в урядовій, фінансовій, транспортній та інших сферах.