Китай выпустил свою первую компьютерную операционную систему с открытым кодом

Китай выпустил первую собственную операционную систему для компьютеров с открытым исходным кодом. Она получила название OpenKylin. Об этом пишет Reuters.

Разработка основана на существующей операционной системе, используемой в космической программе и других отраслях, таких как финансы и энергетика. Новая операционная система также базируется на ядре Linux.

Журналисты указывают, что разработка операционной системы, не связанной с американскими технологиями, являлась важной целью для китайской технологической индустрии. Многие компании и организации внесли свой вклад в развитие OpenKylin.

Самым заметным спонсором стала Китайская группа реагирования на чрезвычайные ситуации в киберпромышленности, подчиняющеяся Министерству промышленности и информационных технологий.

Китай против США: как появилась OpenKylin

В индустрии операционных систем в Китае до сих пор доминирует иностранное программное обеспечение, такое как Windows, Android и Mac OS. Однако Пекин годами пытается сократить зависимость от США в технологическом плане.

В 2001 году ученые китайского Национального университета оборонных технологий разработали операционную систему Kylin, которая базировалась на открытой операционной системе FreeBSD и предназначалась для использования китайскими военными и другими государственными организациями.

С версии 3.0 Kylin начал базироваться на Linux, а в 2013 году был выпущен отдельный проект – Ubuntu Kylin, ставшая китайской версией компьютерной операционной системы Ubuntu.

Как пишет China Daily, новая операционная система – OpenKylin 1.0 – была разработана группой китайских компаний во главе с China Electronics Corp (это крупнейшая в стране государственная группа предприятий электронной информации). В Китае ожидают, что запуск OpenKylin поможет обеспечить безопасность в правительственной, финансовой, транспортной и других сферах.