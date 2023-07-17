Будет разбираться без отвертки. СМИ показали концепцию модульного ноутбука Lenovo (ФОТО)

Компания Lenovo изучает возможность выпуска модульного ноутбука, части которого будут легко разбираться, чтобы упростить ремонт устройства. Об этом пишет Digital Trends.

Фирма работает над уменьшением влияния на окружающую среду и в рамках этих усилий существует проект Aurora – концепция ноутбука, для разборки которого не понадобятся инструменты.

Так выглядит концепция модульного ноутбука Lenovo. Фото: Digital Trends

В Lenovo выяснили, что возможность ремонта является важным пунктом для большинства потребителей при рассмотрении вопроса о покупке ноутбука. При этом, по данным компании, 60% пользователей предпочитают, чтобы ремонт проводил производитель, а 20% выбирают самостоятельную настройку.

Это исследование побудило Lenovo рассмотреть несколько вариантов повторного использования и ремонта, которые могли бы быть полезными и практичными. В данный момент проект Aurora остается на стадии концепции, но фирма изучает методы ее реализации.

"Мы посмотрели, как мы можем разместить компоненты в устройствах [...] У нас нет окончательного ответа на этот вопрос, но мы изучаем, какие компоненты нуждаются в ремонте больше, а какие должны быть более доступными", – сказал дизайнер Lenovo Аарон Стюарт.

В компании считают, что этот проект можно сначала развернуть для корпоративных клиентов.

Также исследуется возможность преобразования определенных частей устройств в новый продукт в конце срока эксплуатации. К примеру, чтобы экран ноутбука можно было снять и перепрофилировать в умный дисплей.

Кроме того, Lenovo рассматривает создание устройств с разными съемными деталями, которые клиенты могли бы послать назад производителю, чтобы получить запчасти для самостоятельной установки.

Вопросы, над которым компания все еще работает, заключаются в том, как эти усилия сделать не только осуществимыми, но и жизнеспособными.

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