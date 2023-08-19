Портативна консоль із підтримкою AR-окулярів: зʼявилися рендери Lenovo Legion Go (ФОТО)

Компанія Lenovo готується запустити цілу ігрову екосистему: разом із портативною консоллю Legion Go зʼявляться геймерські окуляри доповненої реальності Legion AR. Про це повідомляє Windows Report із посиланням на джерела.

Як пише видання, поки що немає підтверджених характеристик або дати випуску окулярів, однак очікується, що їх та саму консоль можна буде побачити на виставці IFA 2023, яка відбудеться на початку вересня в Берліні.

Судячи з наявних зображень, Legion AR будуть досить компактними і постачатимуться з кабелем USB, який підключатиме їх до будь-якого ґаджета (швидше за все, для живлення, що свідчить про відсутність автономної батареї).

Lenovo Legion Go. Рендер: Windows Report Lenovo Legion Go. Рендер: Windows Report Lenovo Legion Go. Рендер: Windows Report Lenovo Legion Go. Рендер: Windows Report Lenovo Legion Go. Рендер: Windows Report Lenovo Legion Go. Рендер: Windows Report Lenovo Legion Go. Рендер: Windows Report Lenovo Legion Go. Рендер: Windows Report Lenovo Legion Go. Рендер: Windows Report

Окуляри можуть мати високу частоту оновлення та інші особливості, характерні для ігор.

Наразі невідомо, чи AR-окуляри постачатимуться як окремий пристрій, або ж із Legion Go. Однак фотографії показують, що обидва пристрої працюватимуть разом.

Legion Go: характеристики приставки

Що стосується самої консолі, то вона може бути оснащена процесорами AMD Phoenix і отримати чіп Ryzen Z1, який спеціально розроблено для портативних пристроїв на базі операційної системи Windows. Це також підтверджує, що консоль постачатиметься з Windows 11, про що повідомлялося раніше.

Передбачається, що Legion Go матиме 8 ядер ЦП із тактовою частотою до 5,1 ГГц, а також інтегровану графіку RDNA3 з 12 ядрами та частотою в 2,7 ГГц.

Восьмидюймовий екран отримає більш тонкі рамки, ніж у конкурентів, і співвідношення 16:9 або 16:10. Контролери можуть зніматися.

Також є інформація про систему охолодження: за даними Windows Report, впускні отвори розміщені на нижній грані консолі, а випускні – на верхній.

На задній кришці ґаджета розмістили підставку. Крім того, Legion Go матиме слот для microSD та 3,5-мм роз'єм.

Ціна на приставку невідома, однак видання вказує, що пристрій позиціонуватимуть близько до Rog Ally від Asus, тому Legion Go може коштувати від 600 до 900 доларів.