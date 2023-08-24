Sony представила портативну консоль PlayStation Portal і бездротові навушники (ФОТО)

Компанія Sony представила кілька нових пристроїв, серед яких – портативна консоль для віддаленої гри PlayStation Portal і бездротові навушники-вкладиші для PlayStation. Про це йдеться в блозі фірми.

PlayStation Portal

На портативну приставку PlayStation Portal через Wi-Fi транслюватимуться ігри для PS5. Ґаджет отримав восьмидюймовий рідкокристалічний дисплей із роздільною здатністю 1080p та швидкістю в 60 кадрів на секунду. Також передбачено 3,5-міліметровий розʼєм для навушників.

Консоль можна використовувати для ігор, які встановлено на PS5. Однак ігри, які транслюються через хмарний потоковий стримінг PlayStation Plus Premium, не підтримуватимуться.

Sony описує, що цей пристрій буде корисним для геймерів, яким необхідно ділитися з кимось доступом до телевізора у вітальні або просто хочеться грати в ігри PS5 в іншій кімнаті.

PlayStation Portal буде доступна пізніше цього року за ціною в 199,99 доларів.

PlayStation Portal. Фото: Sony PlayStation Portal. Фото: Sony

Pulse Explore та Pulse Elite

Також Sony анонсувала бездротові навушники-вкладиші Pulse Explore та бездротову гарнітуру Pulse Elite.

Pulse Explore позиціонують як вкладиші, які забезпечують преміальну якість звуку, мають два мікрофони та технологію шумопоглинання зі штучним інтелектом.

Pulse Explore. Фото: Sony Pulse Explore. Фото: Sony

Гарнітура Pulse Elite також має ШІ-систему й забезпечує звук без втрат. Пристрій оснащено висувним мікрофоном, а в комплект поставки входитиме "вішалка" для зручного заряджання та зберігання.

Pulse Elite. Фото: Sony Pulse Elite. Фото: Sony

Як зазначили в Sony, це перші аудіопристрої для PlayStation, в яких будуть використовуватися спеціально розроблені магнітні випромінювачі. Вони забезпечують якість прослуховування на аудіофільському рівні, що зазвичай зустрічається в навушниках преміум-класу для професійних звукорежисерів.

При цьому обидва апарати зможуть підключатися до PlayStation Portal за допомогою нової бездротової аудіотехнології PlayStation Link, яка забезпечуватиме низьку затримку, звук без втрат і просте перемикання між кількома джерелами. Для підключення до PlayStation 5 знадобиться USB-адаптер, який входитиме до комплекту Pulse Elite та Pulse Explore.

Вкладиші й гарнітура зможуть одночасно підключатися до пристрою із підтримкою PlayStation Link (PS5, ПК, Mac або PlayStation Portal) та пристрою з підтримкою Bluetooth.

Pulse Explore коштуватиме 199,99 доларів, а Pulse Elite – 149,99 доларів. Про дату випуску обіцяють повідомити незабаром.