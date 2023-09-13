Выключите звук запуска PS5: консоль получила обновление прошивки

Компания Sony выпустила большое обновление прошивки для консоли PS5, которое позволяет выключить звуковой сигнал запуска и содержит другие нововведения. Об этом пишет The Verge.

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Благодаря обновлению приставка поддерживает технологию объемного звука Dolby Atmos, которая совместима с соответствующими устройствами, такими как саундбары, телевизоры или системы домашнего кинотеатра. Медиапрограммы, например Netflix, в скором времени смогут обновить свои программы на PS5 для поддержки Dolby Atmos.

Пользователям PS5 предоставили возможность выключить звуковой сигнал приставки, который раздается, когда она включается, выключается или переходит в режим отдыха после простоя. Также можно настроить громкость сигнала.

Одним из самых полезных дополнений стала возможность использовать второй геймпад DualSense для помощи другому игроку.

"Теперь вы можете назначить второй контроллер одной аккаунте как вспомогательный и использовать два геймпада для управления вашей консолью PS5 так, будто вы используете один контроллер. Эта функция представляет новый способ наслаждаться играми вместе с другими или помогать другу или ребенку ориентироваться в особо сложной части игры", - высказался Хидеаки Нишино, старший вице-президент по работе с платформой в Sony Interactive Entertainment.

Изменения претерпела и навигация, ведь обновление прошивки позволяет включить тактильный отклик от контроллера DualSense во время пролистывания меню. Отдача будет, например, при достижении конца прокручиваемого раздела.

Sony улучшила и голосовые команды. Сказав "Hey PlayStation, help", можно искать информацию на страницах поддержки. А команда "Hey PlayStation, what's new?" позволяет узнать все новые функции PS5 в обновлениях.

Кроме того, появилась возможность установить дополнительный SSD-накопитель M.2 с емкостью до 8 ТБ (ранее было ограничение на 4 ТБ).

Поддержку функции PS Remote Play расширили на дополнительные устройства Android TV. Программа теперь доступна на устройствах Android TV OS 12, включая Chromecast с Google TV (4K) и Bravia XR A95L от Sony.

Что касается социальных функций, то теперь можно приглашать игроков в закрытую вечеринку, не добавляя их в группу. Отправлять открытые или закрытые приглашения на вечеринку можно и группам.

А если кто-то предоставляет общий доступ к своему экрану в группе, к которой можно присоединиться, пользователь сможет увидеть предварительный просмотр экрана. Также Sony добавила эмодзи-реакции на сообщения.

Источник фото: ua.depositphotos.com