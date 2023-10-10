Logitech випустила ігрову мишу в стилі "Зоряних воєн" (ФОТО)

Компанія Logitech представила спеціальну версію ігрової миші G502 X Plus, яку присвятила 40-річчю фільму "Зоряні війни. Епізод VI. Повернення джедая". Про це пише Gizmochina.

Миша під назвою G502 X Plus Millennium Falcon Edition має переважно біло-сіру колірну гамму з червоними вставками й візерунком, який нагадує зореліт "Тисячолітній сокіл".

Пристрій оснащено новими гібридними оптико-механічними перемикачами Lightforce від Logitech. Він має сенсор із роздільною здатністю 100-25600 DPI, максимальну швидкість в 400 IPS і 13 програмованих елементів керування.

Logitech G502 X Plus Millennium Falcon Edition. Фото: Logitech Logitech G502 X Plus Millennium Falcon Edition. Фото: Logitech Logitech G502 X Plus Millennium Falcon Edition. Фото: Logitech Logitech G502 X Plus Millennium Falcon Edition. Фото: Logitech Logitech G502 X Plus Millennium Falcon Edition. Фото: Logitech

Також миша отримала RGB-підсвітку, ефекти якої налаштовуються за допомогою програмного забезпечення Logitech G Hub.

Крім того, можна придбати великі ігрові килимки, які представлені у версіях Darth Vader і Battle of Endor.

Килимки Darth Vader і Battle of Endor. Фото: Logitech

Ціна миші у США становить 160 доларів, а килимки продаються по 50 доларів.