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Logitech випустила ігрову мишу в стилі "Зоряних воєн" (ФОТО)
Компанія Logitech представила спеціальну версію ігрової миші G502 X Plus, яку присвятила 40-річчю фільму "Зоряні війни. Епізод VI. Повернення джедая". Про це пише Gizmochina.
Миша під назвою G502 X Plus Millennium Falcon Edition має переважно біло-сіру колірну гамму з червоними вставками й візерунком, який нагадує зореліт "Тисячолітній сокіл".
Пристрій оснащено новими гібридними оптико-механічними перемикачами Lightforce від Logitech. Він має сенсор із роздільною здатністю 100-25600 DPI, максимальну швидкість в 400 IPS і 13 програмованих елементів керування.
Також миша отримала RGB-підсвітку, ефекти якої налаштовуються за допомогою програмного забезпечення Logitech G Hub.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, можна придбати великі ігрові килимки, які представлені у версіях Darth Vader і Battle of Endor.
Ціна миші у США становить 160 доларів, а килимки продаються по 50 доларів.