TikTok маркуватиме зображення та відео, створені ШІ

TikTok планує почати позначати зображення та відео, які були згенеровані за допомогою штучного інтелекту, повідомляється в четвер, використовуючи цифровий водяний знак, відомий як Content Credentials.

Про це пише Reuters.

Дослідники висловили стурбованість тим, що контент, створений штучним інтелектом, може бути використаний для втручання у вибори в США цієї осені, і TikTok вже був серед групи з 20 технологічних компаній , які на початку цього року підписали угоду, зобов’язавшись боротися з цим.

Зазначається, що компанія вже позначає створений штучним інтелектом контент, створений за допомогою інструментів у додатку, але останній крок передбачає застосування мітки до відео та зображень, створених за межами служби.

"У нас також є політики, які забороняють реалістичний штучний інтелект без міток, тому, якщо на платформі з’явиться реалістичний штучний інтелект (створений вміст), ми видалимо його як такий, що порушує правила нашої спільноти", — розповів Адам Пресер, керівник відділу операцій, довіри та безпеки компанії TikTok.

Технологію облікових даних вмісту очолює Коаліція за походження та автентичність вмісту, група, співзасновником якої є Adobe, Microsoft інші, але вона відкрита для використання іншими компаніями.

YouTube, і мета платформи (Instagram і Facebook) також заявили, що планують використовувати облікові дані вмісту.

Видання пише, що для того, щоб система працювала як слід, і виробник генеративного інструменту штучного інтелекту, і платформа, яка використовується для розповсюдження вмісту, мають погодитися використовувати галузевий стандарт.

Наприклад, коли людина використовує інструмент Dall-E від OpenAI для створення зображення, OpenAI додає водяний знак до отриманого зображення та додає дані до файлу, які згодом можуть вказати, чи було його підроблено.

Коли це зображення буде завантажено в TikTok, воно буде автоматично позначено як створене ШІ.

Нагадаємо, OpenAI запустив інструмент, який може виявляти зображення, створені його генератором перетворення тексту в зображення DALL-E 3 на тлі зростання занепокоєння щодо впливу створеного штучним інтелектом контенту на глобальні вибори цього року.

Причиною такого стало те, що під час загальних виборів в Індії у квітні, з'явилися підроблені відео двох боллівудських акторів, які критикують прем’єр-міністра Нарендру Моді.

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