Microsoft і Coca-Cola уклали угоду щодо використання ШІ

Microsoft Corp. та The Coca-Cola Company оголосили про стратегічне партнерство у створенні умов для запровадження передових технологій, сприянні інноваціям та вивченні можливостей штучного інтелекту (ШІ).

Про це йдеться у пресрелізі Microsoft.

Зазначається, що у рамках співробітництва компанії разом експериментуватимуть з новими революційними технологіями, такими як Azure OpenAI, для розробки інноваційних сценаріїв використання генеративного ШІ в різних бізнес-функціях. Зокрема, це включає тестування того, як чат-бот Copilot може підвищити продуктивність працівників на робочому місці.

Також у Microsoft зазначають, що Coca-Cola взяла на себе витрати на Microsoft Cloud і сервіси генеративного ШІ у розмірі 1,1 мільярда доларів.

"Нова угода заснована на успіху стратегії партнерства Coca-Cola з Microsoft і демонструє нашу прихильність до безперервної цифрової трансформації", - сказав президент і фінансовий директор The Coca-Cola Company Джон Мерфі.

Угода відображає значний крок у просуванні цифрової трансформації Coca-Cola, спрямованої на надання розширеного доступу до хмарних платформ та платформ штучного інтелекту Microsoft, а також до таких рішень, як Microsoft 365, Power BI, Dynamics 365, Defender та Fabric, для підвищення ефективності та масштабованості, а також стимулювання інновацій у всій системі.

"Наше партнерство з Microsoft виросло в геометричній прогресії: з угоди на 250 мільйонів доларів, про яку ми спочатку оголосили в 2020 році, до 1,1 мільярда доларів сьогодні", - додав він.

Нагадаємо, у 2020 році Coca-Cola підписала угоду про використання хмарного й іншого програмного забезпечення Microsoft на суму 250 мільйонів доларів.

"Наше розширене партнерство з Microsoft є важливим наступним розділом на шляху Coca-Cola до цифрового підприємства, заснованого на нових технологіях", - заявив старший віце-президент і глобальний директор з інформаційних технологій The Coca-Cola Company Нірадж Толмаре.

Додамо, що найбільша за виторгом українська ІТ-компанія SoftServe розпочинає інтеграцію інструментів генеративного штучного інтелекту в реальну роботу команд на клієнтських проєктах. Це відбувається тому, що завдяки ШІ вдалося скоротити час розробки програмного забезпечення на 20%.

Варто зазначити, що засновник Microsoft, мільярдер Білл Гейтс заявляв, що штучний інтелект допоможе людству перейти на триденний робочий тиждень.

Нещодавно повідомлялося, що швейцарська компанія з виробництва комп'ютерної периферії Logitech представила власний спосіб викликати ChatGPT. Він називається Logi AI Prompt Builder, і він базується на спеціальній кнопці, вмонтованій у мишу чи клавіатуру.

Також стало відомо, що онлайн-платформа з продажу стокових фото та відео Depositphotos у співпраці з компанією Bria.ai запустить власний генератор зображень на основі штучного інтелекту. Як ідеться у пресрелізі маркетплейсу, це дасть змогу створювати ексклюзивний і ліцензований контент, комерційно безпечний для бізнесу.

Фото: ua.depositphotos.com