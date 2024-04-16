Depositphotos запускає ШІ-генератор ліцензованих зображень

Онлайн-платформа з продажу стокових фото та відео Depositphotos у співпраці з компанією Bria.ai запускає власний генератор зображень на основі штучного інтелекту (ШІ). Як ідеться у пресрелізі маркетплейсу, це дасть змогу створювати ексклюзивний і ліцензований контент, комерційно безпечний для бізнесу.

Для цього достатньо буде ввести детальний опис, аби отримати чотири ексклюзивні зображення на вибір для своїх проєктів і кампаній. Серед переваг продукту називається:

комерційна захищеність : генератор надає стандартну ліцензію на цифрове та друковане використання згенерованих зображень на різних платформах, у рекламі, маркетингу, UI/UX дизайні, пакованні, газетах, журналах, книгах тощо;

ексклюзивне ліцензування : користувачі отримають ексклюзивну ліцензію на згенеровані зображення. Крім того, віжуали не потраплять до стокової бібліотеки, тож залишаються унікальними;

правова безпека : генератор контенту не використовує елементи, захищені авторським правом;

: генератор контенту не використовує елементи, захищені авторським правом; висока якість зображень : роздільна здатність 2048×2048 пікселів;

професійний дизайн.

“Ми розробили інструмент, який відрізняється своєю інноваційністю, безпекою, етичністю та зручним інтерфейсом. Він втілює наше бачення контенту майбутнього та розроблений під сучасні вимоги та бізнес-завдання”, — наголосила General Manager Depositphotos Аліна Волчек.

Вона вказала, що інструмент дозволяє розкрити творчий потенціал: креатори, які не знаходять потрібне зображення в стоковій бібліотеці, можуть просто створити його. Згенерований контент у високій якості буде доступний для особистого та комерційного використання.

Наразі інструмент доступний для користувачів Depositphotos, які мають активні плани. Згодом компанія обіцяє відкрити доступ до ШІ-генератора всім юзерам.

Depositphotos наразі має понад 280 мільйонів “роялті-фрі” зображень, відео та музичних файлів. Ліцензія “роялті-фрі” дозволяє платити один раз за використання захищених авторським правом матеріалів на постійній основі, не сплачуючи додаткових платежів.

Використання штучного інтелекту

Зауважимо, що відомі компанії дедалі частіше застосовують штучний інтелект у своїх розробках, до того ж можливості ШІ вдосконалюються ледь не щодня. Наприклад, компанія Meta 12 квітня додала нову функцію до своєї соціальної мережі Instagram, а саме – чат-бот на основі штучного інтелекту, який може відповідати на запитання, писати вірші та генерувати зображення за допомогою простої текстової підказки.

Нову програму для створення відео на основі ШІ розробляє компанія Google. Згідно з анонсом, інноваційний інструмент буде призначений для створення робочих відео, таких як підсумки зустрічей, інструкції, оголошення тощо. Новий рубіж для штучного інтелекту встановила компанія OpenAI, що поділилась першими результатами тестування моделі, здатної читати слова вголос людським голосом.

Такі тренди не залишилися непоміченими й українською владою. Так, 16 квітня Кабінет міністрів схвалив концепцію держпрограми з використання ШІ в пріоритетних галузях економіки. Очікується, зокрема, що виконання програми дасть змогу підвищити інноваційну складову у виробничих процесах підприємств пріоритетних галузей економіки.

Джерело зображення: ua.depositphotos.com