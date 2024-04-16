Кабмін схвалив концепцію держпрограми з використання ШІ в пріоритетних галузях економіки

Кабінет міністрів України схвалив концепцію Державної цільової науково-технічної програми з використання технологій штучного інтелекту в пріоритетних галузях економіки на період до 2026 року.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні № 320-р, опублікованому на сайті уряду.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості при цьому визначено державним замовником Програми.

Кабмін доручив відомству та іншим зацікавленим центральним органам виконавчої влади у шестимісячний строк розробити і подати на розгляд уряду проєкт держпрограми з використання технологій ШІ в пріоритетних галузях економіки.

Мета Програми

Метою Програми є визначення напрямів і завдань розвитку технологій ШІ та впровадження механізмів державної підтримки, спрямованої на створення сприятливих умов для розвитку інноваційних технологій з використанням технологій ШІ в пріоритетних галузях економіки, що сприятиме підвищенню економічного потенціалу України та зміцненню позицій держави на світовому ринку.

Які сфери економіки є пріоритетними

Пріоритетними галузями економіки, в яких використовуються технології штучного інтелекту, є:

машинобудівна галузь;

хімічна та нафто-хімічна галузь;

вугільна промисловість;

оборонна промисловість;

ядерна промисловість;

наукова та науково-технічна діяльність;

сільське господарство;

охорона здоров’я.

Використання технологій штучного інтелекту в пріоритетних галузях економіки пов’язане з необхідністю зміни виробничих процесів, насамперед процесу ухвалення рішень на різних рівнях державного управління.

Очікується, що виконання Програми дасть змогу підвищити інноваційну складову у виробничих процесах підприємств пріоритетних галузей економіки, розширити співпрацю з державами — членами Європейського Союзу та іншими провідними державами, що мають досвід використання технологій ШІ в галузях економіки, сприятиме залученню суб’єктів господарської діяльності з метою отримання інформації щодо економічної ефективності використаних технологій ШІ.

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