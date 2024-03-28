Microsoft планує інтегрувати ШІ Copilot в комп’ютери і зробити його незалежним від інтернету

Корпорація Microsoft оголосила, що їх новий штучний інтелект Copilot незабаром буде інтегрований безпосередньо в комп'ютери користувачів і зможе працювати не лише через інтернет.

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Про це пише видання Еngadget.

Це дозволяє використовувати Copilot локально, забезпечуючи більшу приватність та швидкість обробки даних, оскільки всі процеси відбуваються безпосередньо на ПК користувача.

Це означає, наступне покоління комп'ютерів з вбудованим штучним інтелектом потребуватиме особливих процесорів для глибокого навчання, які можуть обробляти дані швидше, ніж будь-які наявні зараз.

Проте, як пише видання, для такої роботи ПК повинні бути обладнаними нейронними процесорами (NPU) з потужністю понад 40 TOPS (трильйонів операцій на секунду), що перевищує можливості будь-якого споживчого процесора, які є на ринку в даний час.

Компанія з виробництва чипів Intel зазначила, що такі комп'ютери зможуть краще використовувати Copilot, зменшуючи затримку в обробці даних і покращуючи безпеку інформації.

Наразі комп'ютери з використанням процесорів Apple M3 є найшвидшими в цьому плані, але очікується, що Qualcomm зможе запропонувати процесор, який задовольнить вимоги Microsoft зі швидкістю 45 TOPS.

Intel також оголосила про розробку нових процесорів з вищою швидкістю обробки для підтримки ширшого спектра завдань штучного інтелекту, що має велике значення для розвитку технологій і можливостей використання штучного інтелекту на особистих комп'ютерах.

Copilot запустили в кінці 2023 року

Microsoft, яка інвестувала мільярди доларів в OpenAI, запустила систему зі штучним інтелектом на початку 2023 року. Платформа стала частиною пошуковика Bing, куди було інтегровано інтерфейс, подібний на ChatGPT. На той момент система називалася Bing Chat й, зокрема, допомогла пошуковику від Microsoft краще конкурувати з Google за кількістю відвідувань сторінок.

У листопаді компанія вирішила відмовитися від назви Bing Chat і перейменувати чатбот на Copilot.

Додамо, що компанія Microsoft запустила чат-бот Copilot без анонсу у вигляді програми для Android у середині грудня 2023 року.

Він надає доступ до можливостей чатбота, а також дозволяє створювати зображення через функцію DALL-E 3 і чернетки тексту для електронних листів та документів.

Крім того, Copilot надає безкоштовний доступ до найновішої мовної моделі від OpenAI. Ідеться про GPT-4, за застосування якої в ChatGPT необхідно платити.