Євросоюз ухвалив закон про ШІ, який став найбільшим набором правил для цієї сфери

Європарламент схвалив закон про штучний інтелект, який забезпечить безпеку і дотримання основних прав, а також направлений на захист демократії, верховенства закону, одночасно стимулюючи інновації і роблячи Європу лідером у цій області.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Документ встановлює зобов'язання щодо ШІ, виходячи з його потенційних ризиків та рівня впливу.

Він набуде чинності після його підписання державами-членами, що зазвичай є формальністю, та після його публікації в Офіційному журналі ЄС.

Країни ЄС мають намір офіційно дати згоду на закон у травні, при цьому очікується, що він почне застосовуватися у 2026 році, хоча деякі положення набудуть чинності раніше, передає Reuters.

Зазначається, що регламент, узгоджений на переговорах з державами-членами у грудні 2023 року, був схвалений депутатами Європарламенту 523 голосами "за", 46 – "проти". Ще 49 парламентарів утрималися від голосування.

Видання Bloomberg зазначає, що закон викликає стурбованість тим, що компанії вважають його занадто суворим, а цифрові регулятори – недостатньо дієвим.

Через те, що США досі не мають законодавства щодо ШІ, цей знаковий документ може визначити, як керуватимуть штучним інтелектом у західному світі.

"Європа тепер є світовим установлювачем стандартів у галузі надійного ШІ", - заявив європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон.

Що буде заборонено новим законом про ШІ

Закон покликаний усунути занепокоєння з приводу упередженості, конфіденційності та інших ризиків, пов'язаних з технологіями, що швидко розвиваються.

Згідно з повідомленням органу, новими правилами будуть заборонені певні програми ШІ, які загрожують правам громадян, у тому числі системи біометричної категоризації на основі чутливих характеристик та нецільового збирання зображень людей з Інтернету, або ж записів з камер відеоспостереження для створення баз даних розпізнавання осіб.

Також будуть заборонені розпізнавання емоцій людей на робочих місцях та в школах, соціальний скоринг, і ШІ, який маніпулює поведінкою людини або використовує слабкі місця людей.

Закон буде обмежувати використання правоохоронними органами систем біометричної ідентифікації, за винятком вичерпно перерахованих та вузько визначених ситуацій – наприклад, цілеспрямований пошук людини, яка зникла безвісти, або для запобігання терористичній атаці.

Крім того, усі системи ШІ та пов’язані з ними продукти повинні мати чітке маркування та прозорість у використанні. Наприклад, чітке маркування повинні мати штучні або змінені зображення, аудіо- та відеоконтент (так звані deepfakes).

В чому важливість закону про штучний інтелект

Прийняття закону про штучний інтелект задасть тон регулюванню інструментів ШІ в розвинених країнах. У разі його схвалення ЄС стане першим урядом за межами Азії, який накладе жорсткі обмеження на цю технологію.

Нагадаємо, міністри цифрових технологій країн G7 виступили за те, що їхнім урядам потрібно ухвалити закони для регулювання штучного інтелекту. Голови цих відомств розуміють, що політичні інструменти регулювання ШІ можуть відрізнятися між членами G7, але угода встановлює орієнтир, як основним країнам керувати ШІ на тлі проблем конфіденційності та ризиків безпеки.

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