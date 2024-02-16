Мінцифри надало компаніям рекомендації з дотримання прав людини у сфері ШІ

Міністерство цифрової трансформації розробило рекомендації для компаній та державних установ щодо того, як дотримуватися прав людини у сфері штучного інтелекту

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що можливості штучного інтелекту дозволяють компаніям та держустановам оптимізувати роботу, робити продукти та послуги цікавішими й зручнішими для користувачів.

Однак, як наголосили у відомстві, користуючись ШІ, важливо пам‘ятати про безпеку людини та її даних.

Саме для цього Мінцифри у співпраці з Офісом омбудсмана та проєктом EU4DigitalUA розробило рекомендації з дотримання прав людини та обробки персональних даних у сфері ШІ. Вони містять практичні поради для компаній та державних установ і описують:

як штучний інтелект впливає на права людини

підходи до регулювання цього впливу у ЄС та США

в який спосіб компанії можуть етично працювати з даними, розробляючи системи на базі ШІ

як управляти штучним інтелектом відповідно до законодавства.

З рекомендаціями можна ознайомитись за посиланням.

Зауважимо, Україна підписала міжнародну декларацію Блетчлі, присвячену безпеці використання штучного інтелекту. Документ передбачає співпрацю урядів різних країн у дослідженнях безпеки ШІ.

Врегулювання ШІ у світі

Останнім часом активно обговорюється потенційний вплив штучного інтелекту на різні сфери. Також порушується питання регулювання відповідної технології.

Наприклад, в Італії навіть блокували ChatGPT через незаконний збір персональних даних та відсутність перевірки віку для неповнолітніх. Доступ до чатбота в країні відновили лише після того, як OpenAI виконала низку вимог регулятора.

Сем Альтман, генеральний директор компанії OpenAI, яка розробила чатбот ChatGPT, закликав законодавців США регулювати штучний інтелект. Він заявив, що слід створити нове агентство для ліцензування компаній штучного інтелекту. Воно могло б регулювати галузь: зокрема, видавати та відбирати дозволи для компаній, які займаються ШІ.

Також міністри цифрових технологій країн G7 виступили за те, що їхнім урядам потрібно ухвалити закони для регулювання штучного інтелекту. Очільники відомств семи країн розуміють, що політичні інструменти регулювання штучного інтелекту можуть відрізнятися між членами G7, але угода встановлює орієнтир, як основним країнам керувати ШІ на тлі проблем конфіденційності та ризиків безпеки.

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