Які технології обиратиме бізнес для розвитку найближчі роки – оцінки експертів

В 2024 році бізнес буде впроваджувати у своїх процесах ШІ та машинне навчання, доповнену реальність, Big Data, вважає керівник секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський. Також будуть затребувані розробки в напрямку безпеки. Більше про те, як бізнес використовує інновації для посилення конкуренції, Delo.ua розповідає у статті "Які технології обирають компанії у світі з метою розвитку".

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Андрій Забловський виділив топ-3 технологічні тренди для бізнесу в 2024 році:

Штучний інтелект почне ще більше впливати на якість обслуговування клієнтів. У 2024 році ШІ зробить чергову революцію в client service. Мова йде про персоналізовану взаємодію, рекомендації продуктів та ефективне розв’язання проблем.



У 2024 році відбудеться подальша трансформація економіки шляхом більш активного використання технологій віртуальної та доповненої реальності разом з масштабуванням застосування генеративного ШІ. Стануть актуальними віртуальні демонстрації продуктів, навчальні програми на основі доповненої реальності, а підприємства підвищать продуктивність та збільшать залучення споживачів тощо.

Гіперперсоналізація у маркетингу. Використовуючи великі дані (Big Data) та ШІ, підприємства надаватимуть індивідуально підібраний маркетинговий контент та рекомендації клієнтам. В результаті зростатимуть так званий "коефіцієнт конверсії та задоволеність клієнтів".

Своєю чергою, в.о. виконавчої директорки Асоціації IT Ukraine Марія Шевчук доповнює, що наразі швидко розвивається напрям кібербезпеки.

Це логічно, оскільки в умовах війни захист даних, мереж та пристроїв є важливим завданням для бізнесу.

"Україна є одним з лідерів у CyberTech та CyberSecurity. Як приклад, армія ворога не мала жодної успішної атаки на українські ресурси. Завдяки технологіям з CyberTech, вдається успішно захищати персональні та інші важливі дані бізнесу, державних органів та приватних користувачів", - говорить Марія Шевчук.

Чому бізнес на має копіювати конкурентів для впровадження технологій

Під час дослідження KPMG global tech report 2023, було виявлено, що бізнес часто обирає технології за принципом "копіюємо конкурентів". Тобто, у ряді сфер компанії надають пріоритет певним інноваціям, оскільки вважають, що конкуренти вже здійснили прорив у цьому напрямку:

45% заявляють, що надають пріоритет ШІ та машинному навчанню, оскільки вважають, що лідери ринку вже впровадили ці технології.

52% говорять те ж саме про інструменти віртуальної та доповненої реальності, включаючи Metaverse.

Можна зрозуміти страх втратити можливості, кажуть в KPMG, але краще зосередитися на роботі з бізнес-партнерами для досягнення комерційних та стратегічних результатів. Керівники компаній мають ретельно оцінювати, наскільки потенційні інвестиції підходять для їхньої організації.

Для нарощування темпів трансформації бізнес має діяти цілеспрямовано у своїх стратегіях, щоб запобігти ситуації, коли проєкти просто безцільно дрейфують. Це важливо, адже організації не мають витрачати дорогоцінні кошти та ресурси в епоху, коли бюджети продовжують скорочуватися.

Більше про технологічні тренди світового бізнесу у 2024 році, можна прочитати у статті Delo.ua "Які технології обирають компанії у світі з метою розвитку".